В американских городках Фриско и Плейно, штат Техас, стартовал юниорский (до 18 лет) чемпионат мира по хоккею. Сборная России произвела фурор в первом же своем матче, обыграв в овертайме хозяев льда - 7:6. Причем по ходу встречи наши уступали 1:5.

Россияне не выигрывали "золото" юниорского ЧМ уже 14 лет. Тем не менее в Соединенные Штаты наши приехали в статусе одного из главных фаворитов. На турнире команда под руководством Альберта Лещева, по традиции, будет делать ставку на атаку. Благо, талантов в этой линии у нас хватает. Это и капитан сборной Никита Чибриков, уже успевший забить в основной национальной команде, и Иван Мирошниченко, которого вовсю сравнивают с Александром Овечкиным. А больше всего на ЧМ-2021 ждут от вундеркинда из системы СКА Матвея Мичкова, который в 16 лет стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги и побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в том же турнире для игроков младше 17 лет.

Правда, в первом периоде и дебюте второго российские вундеркинды держались в тени своих американских сверстников. Те болельщики, у которых хватило силы воли проснуться в 4 утра по московскому времени (время начало игры), к 25-й минуте должно быть жалели, что не предпочли хоккею сон. К этому моменту США вели уже 5:1. А россиянам пришлось менять вратаря: место Кирилла Герасимюка занял Валерий Бринкман.

- Никогда не знаешь, как пойдет игра, поэтому должен быть план Б. Мы сегодня к нему перешли, и он сработал, - сказал после матча главный тренер россиян Альберт Лещев.

Одним из эпизодов, взбодривших наших, стал эффектный силовой прием Мичкова против американского форварда Чарли Страмела, после которого тот вылетел за борт. Вроде бы, что тут такого, но Страмел весит на 31 кг больше россиянина. А чуть позже Матвей занялся своими непосредственными обязанностями, оформив дубль.

Затем за дело взялся уже Мирошниченко. Участие Ивана на ЮЧМ-2021 - вообще отдельная история. По каким-то причинам миграционная служба Штатов до последнего отказывались выдавать визу молодому хоккеисту: потребовалось вмешательство Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России, американской хоккейной федерации USA Hockey, Олимпийского комитета США, чтобы Мирошниченко все-таки пустили на турнир. За все мучения Иван "отблагодарил" дублем. Ну а финальную точку поставил Чибриков, который вообще-то в начале встречи подвел команду, схватив удаление за удар клюшкой 2+10. Уже на второй минуте овертайма Никита промчался по левому флангу и воткнул шайбу в сетку американских ворот.

- Если рефери удалил меня, значит, увидел нарушение правил. Было обидно, попросил прощения у партнеров за такую оплошность, - прокомментировал свое удаление сам автор победной шайбы. - Хоккей - непредсказуемая игра. Мы до последнего верили, что сможем отыграться и выиграть. Получилось забросить хороший гол в овертайме, смогли переломить игру. Не ждал, что кто-то откроется под передачу, просто действовал по ситуации. Увидел свободный лед, покатил туда, нашел лазейку, открытое место у вратаря, и нанес туда бросок.

Интересно на поражение своей сборной отреагировала USA Hockey. В "Твиттере" федерации появилось вот такое сообщение: "Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира?" Намек понятен: в 2015 году российские юниоры тоже начали выступление на чемпионате мира с победы над США - 3:1, но "золото" в итоге досталось именно американцам. Что ж, кажется, "звездно-полосатым" придется в этот раз особенно постараться, чтобы их примета сбылась.

Между тем минувшей ночью сборная России провела свой второй матч на турнире против Финляндии. Что касается других, уже сыгранных матчей, в нашей группе под литерой "В" чехи одолели немцев - 3:1. Меж тем в группе "А" шведы легко справились с Беларусью- 5:1, а Швейцария переиграла Латвию - 4:2.