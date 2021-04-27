Новости

Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
Вид на жительство в РФ дадут в обмен на инвестиции 17:58
Движение по всему ЦКАД запустят в третьем квартале этого года 17:53
Елизавета II впервые появилась на публике после похорон мужа 17:52
В Москве апрель ставит рекорды по количеству осадков 17:47
МИД Испании подтвердил гибель двух испанских журналистов в Буркина-Фасо 17:46
В ВОЗ отметили мягкое снижение заболеваемости коронавирусом в России 17:45
Осенняя погода ожидает москвичей на майские праздники 17:37
Пустующие из-за пандемии офисы лондонского Сити переоборудуют в жилье 17:28
Актер и сценарист Аркадий Инин госпитализирован с COVID-19 17:17
"Спартак" пригласил шахматиста Непомнящего на матч РПЛ против "Химок" 17:14
Хуснуллин: Необходимо ускорить межевание земель 17:08
Российские проекты вышли в финал престижной премии Webby Awards 17:07
Лидер Rammstein снимет клип в московском цирке 17:02
В Подмосковье блогера насмерть сбили во время стрима 17:01
Большой театр отменил все зарубежные гастроли до марта 2022 года 16:46
Гаражная амнистия может стать бессрочной 16:43
На Дону пограничники не пропустили на Украину два миллиона пчел 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 18:25
Рубрика: Спорт

Ураган в Техасе

Сборная России в первом матче на юниорском чемпионате мира в США обыграла хозяев льда, уступая по ходу встречи 1:5
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
В американских городках Фриско и Плейно, штат Техас, стартовал юниорский (до 18 лет) чемпионат мира по хоккею. Сборная России произвела фурор в первом же своем матче, обыграв в овертайме хозяев льда - 7:6. Причем по ходу встречи наши уступали 1:5.

Россияне не выигрывали "золото" юниорского ЧМ уже 14 лет. Тем не менее в Соединенные Штаты наши приехали в статусе одного из главных фаворитов. На турнире команда под руководством Альберта Лещева, по традиции, будет делать ставку на атаку. Благо, талантов в этой линии у нас хватает. Это и капитан сборной Никита Чибриков, уже успевший забить в основной национальной команде, и Иван Мирошниченко, которого вовсю сравнивают с Александром Овечкиным. А больше всего на ЧМ-2021 ждут от вундеркинда из системы СКА Матвея Мичкова, который в 16 лет стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги и побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в том же турнире для игроков младше 17 лет.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Сборная России по хоккею выступит на ЧМ под флагом ОКР и с гимном IIHF

Правда, в первом периоде и дебюте второго российские вундеркинды держались в тени своих американских сверстников. Те болельщики, у которых хватило силы воли проснуться в 4 утра по московскому времени (время начало игры), к 25-й минуте должно быть жалели, что не предпочли хоккею сон. К этому моменту США вели уже 5:1. А россиянам пришлось менять вратаря: место Кирилла Герасимюка занял Валерий Бринкман.

- Никогда не знаешь, как пойдет игра, поэтому должен быть план Б. Мы сегодня к нему перешли, и он сработал, - сказал после матча главный тренер россиян Альберт Лещев.

Одним из эпизодов, взбодривших наших, стал эффектный силовой прием Мичкова против американского форварда Чарли Страмела, после которого тот вылетел за борт. Вроде бы, что тут такого, но Страмел весит на 31 кг больше россиянина. А чуть позже Матвей занялся своими непосредственными обязанностями, оформив дубль.

Затем за дело взялся уже Мирошниченко. Участие Ивана на ЮЧМ-2021 - вообще отдельная история. По каким-то причинам миграционная служба Штатов до последнего отказывались выдавать визу молодому хоккеисту: потребовалось вмешательство Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России, американской хоккейной федерации USA Hockey, Олимпийского комитета США, чтобы Мирошниченко все-таки пустили на турнир. За все мучения Иван "отблагодарил" дублем. Ну а финальную точку поставил Чибриков, который вообще-то в начале встречи подвел команду, схватив удаление за удар клюшкой 2+10. Уже на второй минуте овертайма Никита промчался по левому флангу и воткнул шайбу в сетку американских ворот.

- Если рефери удалил меня, значит, увидел нарушение правил. Было обидно, попросил прощения у партнеров за такую оплошность, - прокомментировал свое удаление сам автор победной шайбы. - Хоккей - непредсказуемая игра. Мы до последнего верили, что сможем отыграться и выиграть. Получилось забросить хороший гол в овертайме, смогли переломить игру. Не ждал, что кто-то откроется под передачу, просто действовал по ситуации. Увидел свободный лед, покатил туда, нашел лазейку, открытое место у вратаря, и нанес туда бросок.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Сборная России по хоккею во второй раз обыграла Беларусь

Интересно на поражение своей сборной отреагировала USA Hockey. В "Твиттере" федерации появилось вот такое сообщение: "Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира?" Намек понятен: в 2015 году российские юниоры тоже начали выступление на чемпионате мира с победы над США - 3:1, но "золото" в итоге досталось именно американцам. Что ж, кажется, "звездно-полосатым" придется в этот раз особенно постараться, чтобы их примета сбылась.

Между тем минувшей ночью сборная России провела свой второй матч на турнире против Финляндии. Что касается других, уже сыгранных матчей, в нашей группе под литерой "В" чехи одолели немцев - 3:1. Меж тем в группе "А" шведы легко справились с Беларусью- 5:1, а Швейцария переиграла Латвию - 4:2.

Спорт Хоккей РГ-Видео