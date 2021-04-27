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27.04.2021 07:42
Рубрика: Спорт

Сборная России по хоккею обыграла США на ЮЧМ, уступая 1:5

Текст: Максим Домчев
В стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России переиграла хозяев турнира американцев - 7:6. По ходу встречи россияне уступали 1:5.

В Техасе взял старт юниорский чемпионат мира по хоккею. В первом матче российская сборная под руководством Альберта Лещева встречалась с хозяевами турнира американцами, которые считаются одними из фаворитов.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Дебют встречи остался за хозяевами. Райан Чесли и Дилан Дюк вывели свою команду вперед. Россияне немного пришли в себя ближе к середине периода и тут же сократили разницу в счете - отличился Данила Юров. Но на перерыв американцы ушли с перевесом в две шайбы. Шон Беренс в третий раз поразил ворота Кирилла Герасимюка.

А после гола Итана Страка в самом начале второго периода тренерский штаб россиян заменил вратаря. На последнем рубеже появился Валерий Бринкман, но и он вскоре пропустил гол от Саши Пастухова. Счет 1:5 после 25 минут встречи. Но тренерам удалось успокоить и подбодрить ребят.

На второй перерыв команды ушли уже при счете 3:5. Дмитрий Бучельников и Всеволод Гайдамак вернули интригу матчу. В начале третьего периода один из лидеров нашей команды Матвей Мичков сократил отставание до минимума, но американцы после гола Дюка сумели немного оторваться.

И тут пришло время Ивана Мирошниченко. Юный форвард как будто вспомнил про все проблемы с поездкой в США, которые у него возникли незадолго до чемпионата мира. США не горели желанием пускать юного россиянина в страну, и лишь благодаря вмешательству ФХР и американской стороны, он попал на чемпионат мира. Мирошниченко оформил дубль, переведя игру в овертайм. А в дополнительное время победу сборной России принес Никита Чибирков.

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