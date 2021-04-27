СМИ: УЕФА расширит заявку для сборных на чемпионат Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций расширит заявку для сборных на финальную часть чемпионата Европы с 23 игроков до 26-ти.

Как сообщает британское издание Times, такое решение будет принято в связи с возможными вспышками заболевания коронавирусом во время турнира. И три "лишних" игрока в таком случае могут помочь оказавшимся в непростой ситуации командам, а также позволит снизить нагрузку на футболистов.

Пока об этом решении УЕФА еще не объявил, но, по данным издания, оно уже принято.

Чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Он пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье.

Соперниками сборной России на групповой стадии будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.