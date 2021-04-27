Тренер юниорской сборной РФ по хоккею прокомментировал победу над США

Россияне играли против хозяев и уступали во втором периоде (1:5). Однако команда сумела переломить ход встречи и одержала победу в овертайме - 7:6.

После матча главный тренер россиян Альберт Лещев рассказал о том, как удалось выиграть в этом непростом матче. "Неоднозначная игра, первый период был не за нами, далее мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Поменяли вратаря? Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча", - цитирует Лещева "Чемпионат".

Главный тренер российской команды отметил, что в этой встрече сработал "план Б", который помог переломить ход поединка. "Разберем видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны", - сказал он.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии.