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Спортивный проект Романа Савельева помогает обрести мир в семье. Фото: Оксана Ильина Спортивный проект Романа Савельева помогает обрести мир в семье. Фото: Оксана Ильина
Спортивный проект Романа Савельева помогает обрести мир в семье. Фото: Оксана Ильина

Лучшим в специальной номинации стал проект из Удмуртии "Я отец". Его придумал тренер по кикбоксингу из Воткинска Роман Савельев. "Давно пора напомнить отцам об их роли в воспитании детей, - сказал Роман Савельев, тренер клуба "Зодиак", известный нестандартным подходом к процессу обучения. - Я не даю ученикам шаблонных советов. Ребенок должен уметь принимать решения. Моя задача как тренера помочь ему на ринге. И задача отца такая же - научить ребенка принимать решения". Однако детей к нему на тренировки почти всегда приводили мамы. Тогда Роман опубликовал в соцсетях пост и объявил конкурс "Я отец". Задача - сделать так, чтобы папы проводили больше времени с детьми, вместе занимались спортом, выполняя задания. Сработало! Первая публикация сразу набрала 80 тысяч просмотров.

Фото: instagram.com / kurmish91
Спортсмен потратил на пробежку больше года от Питера до Владивостока

Второе место досталось проекту из Якутии Run With Zippy. Этот беговой трекер, разработанный Петром Лукачевским, Егором Мандаровым и Мариной Максимовой, вырабатывает у человека привычку к ежедневным занятиям спортом. "РГ" уже писала о проекте.

Симпатичный кот Зиппи на экране смартфона взаимодействует с хозяином по принципу "тамагочи". Перестал хозяин заниматься спортом - Зиппи напомнит о себе. Способ ухода за электронным питомцем один - движение, бег. По сути, Зиппи - карманный тренер. На его роль претендовали около 20 животных. По словам разработчиков программы, они провели опрос, прежде чем выбрали кота. Образ, как и сам трекер, постоянно совершенствуется. К примеру, котика можно по-разному наряжать в зависимости от предпочтений пользователя. И только обмануть его нельзя. Надо бегать!

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