Рашид Аль-Свайсат пропустил смертельный удар на молодежном чемпионате мира по боксу в Польше. Это случилось 16 апреля в третьем раунде боя с Антоном Виноградовым, представлявшим Эстонию в категории до 81 кг. Рашид был моментально доставлен в госпиталь, где перенес тяжелейшую операцию мозга. Иорданец боролся за жизнь 11 дней, но и интенсивное лечение не помогло. Польская полиция начала было расследование обстоятельств получения травмы. Однако все было ясно: никакого злого умысла в гибели 19-летнего боксера, конечно, не обнаружено.

За последние полгода это не первая потеря. В октябре 2020-го во время олимпийского отборочного турнира в Дакаре боксер из Ботсваны Тефо Матейва был госпитализирован сразу после боя. Лечение в блоке интенсивной терапии вроде бы помогло. Но неожиданно для врачей 22-летний боксер скончался. В этом же трагическом для бокса октябре ушел из жизни 19-летний боец из Ганы Джон Коммей, считавшийся одним из перспективнейших африканских спортсменов.

Что ни говори, бокс остается одним из наиболее опасных видов спорта. Особенно для молодых боксеров.