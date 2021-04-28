Женская команда УГМК (Екатеринбург) в очередной раз завоевала звание чемпионок страны. В финальной серии Премьер-лиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), уралочки трижды победили курское "Динамо" - 89:81, 90:73, 90:71.

УГМК взял национальный титул 13-й раз кряду, общее число восхождений екатеринбурженок на высшую ступень пьедестала почета достигло 15.

Если брать другие командные виды, то с гегемонией УГМК сравнимо количество российского "золота" подряд у ватерполисток клуба "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" из города Кириши Ленинградской области (19), гандболистов "Чеховских медведей" (19, борьба за медали в сезоне 2020/21 продолжается), баскетболистов ЦСКА (17) и уже давно завершенной серией побед волейболисток опять же екатеринбургской "Уралочки" (14, в период 1992-2005).

При этом основное отличие главенства УГМК в своем виде спорта от указанных выше клубов заключается прежде всего в том, что команда из главного города Урала стабильно успешна на континентальной арене. Девушки УГМК уже три раза подряд выиграли турнир Евролиги.

Вообще уральский коллектив - не только органичный сплав звездных легионеров и лидеров сборной России, это - команда-династия. Связь времен ярко подчеркивает многолетняя работа в тренерском штабе уралочек двукратной (1976, 1980) олимпийской чемпионки Ольги Коростелевой (Барышевой). Основные рулевые даже после относительно успешных сезонов порой менялись, как это было, например, с немецким специалистом Олафом Ланге. Уехав с Урала, он даже на короткое время возглавил сборную России. В конце концов приглашение испанца Мигеля Мендеса оказалось самым верным решением руководства клуба. С этим тренером УГМК за три сезона выиграл десять турниров из 11.

Завершившийся чемпионат Премьер-лиги пройден девушками с Урала без единого поражения. Суммарно, с учетом "регулярки" и плей-офф, - 25 выигрышей кряду.

В этих матчах за команду выступили 16 баскетболисток. Среди россиянок это экс-капитан сборной, завершившая карьеру в национальной дружине, Евгения Белякова, Елена Беглова, одна из ключевых фигур нынешнего состава главной команды страны Мария Вадеева (ей скоро начинать подготовку к Евробаскету-2021), Виктория Завьялова (кандидат в сборную), Татьяна Петрушина, Мария Попова, пока еще во многом резервистки Дарья Сидорова, Дарья Камашева и Даяна Динза Эрнандес. Легионерский корпус представляли американки Бреанна Стюарт, Бриттни Грайнер, Кортни Вандерслут, Элли Куигли (обе последние - есть паспорта Венгрии), уроженка Багамских Островов с гражданством Боснии Джонквел Джонс, Эмма Меессеман из Бельгии, испанка Альба Торренс.

Нельзя не отметить вдумчивую и кропотливую работу на благо команды и по популяризации женского баскетбола в Екатеринбурге руководителей БК УГМК - президента клуба Андрея Козицына, вице-президента Игоря Кудряшкина, директора Максима Рябкова. Если взять за скобки ковидные времена, уралочки - лидеры по домашней посещаемости игр в Премьер-лиге и Евролиге.

"Бронзу" впервые в истории выиграла столичная команда МБА. В противостоянии за третье место москвички победили (3-0 в серии) сыктывкарскую "Нику", еще в прошлом сезоне выступавшую дивизионом ниже - 73:67, 82:73 и 68:58.

По версии РФБ символическая пятерка Премьер-лиги выглядит так: защитники Кортни Вандерслут (УГМК), Арике Огунбовале ("Динамо" К), легкий форвард Альба Торренс (УГМК), тяжелый форвард Раиса Мусина ("Динамо" К), центровая Мария Вадеева (УГМК). Титул MVP у Бреанны Стюарт из Екатеринбурга.

Тем временем

В первом матче финала второго по статусу на континенте мужского Еврокубка казанский УНИКС на выезде в упорной борьбе уступил представляющему Францию "Монако" - 87:89. Серия проходит до двух побед по схеме "1-2", поэтому вторая игра и третья (если понадобится) встреча состоятся 30 апреля и 2 мая соответственно в столице Татарстана.