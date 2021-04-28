ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА выиграл и третий матч четвертьфинальной серии у турецкого "Фенербахче", завоевав путевку в "Финал четырех" Евролиги.

После двух во многом выстраданных побед в Москве ЦСКА отправился в Турцию в надежде досрочно завершить серию. У хозяев вернулись в строй три игрока, пропустивших матчи в столице России, и двое из них - Ян Веселы и Ахмет Дувериоглу вышли в стартовой пятерке.

Начало встречи осталось за хозяевами, которые сумели уйти в отрыв к первому перерыву. Турецкой команде удалось добыть перевес в семь очков. Однако замены, проведенные тренерским штабом армейцев, постепенно начали приносить свои плоды. И уже в начале второй четверти от преимущества хозяев почти не осталось следа. Тут напомнил о себе Нандо де Коло, благодаря усилиям которого "Фенербахче" оторвался на 10 очков. Но к концу первой половины от него не осталось и следа, а завершил первую половину российский клуб уже ведя в счете с разницей "+2".

Во второй половине ЦСКА начал наращивать преимущество, и преимущество в счете постепенно росло. В итоге армейцы победили - 85:65, и вышли в "Финал четырех" в девятый раз подряд и 17-й раз из 18-ти.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСК Уилл Клайберн, который набрал 34 очка. По 22 очка набрали защитник "Фенербахче" Нандо де Коло и защитник ЦСКА Габриэль Лундберг.

"Финал четырех" пройдет в Кельне с 28 по 30 мая.