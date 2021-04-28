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28.04.2021 00:37
Рубрика: Спорт

Сыграли на сцене

Финал Единой лиги 3х3 прошел в театре
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8442)
В Санкт-Петербурге завершился третий сезон Единой лиги Европы по баскетболу 3х3, который этим летом дебютирует в олимпийской программе Игр в Токио. Победителем финального тура стала легендарная сербская команда "Нови-Сад", ведомая лучшим игроком в истории этого спорта Душаном Булутом.
Лучший игрок в истории баскетбола 3х3 Душан Булут (справа) выдал на сцене театра "Буфф" настоящий спектакль. Фото: Единая лига Европы 3х3 Лучший игрок в истории баскетбола 3х3 Душан Булут (справа) выдал на сцене театра "Буфф" настоящий спектакль. Фото: Единая лига Европы 3х3
Лучший игрок в истории баскетбола 3х3 Душан Булут (справа) выдал на сцене театра "Буфф" настоящий спектакль. Фото: Единая лига Европы 3х3

Баскетбол 3х3 вышел с улиц, о чем говорит его альтернативное название - стритбол. Но с мячом три на три давно играют не только на уличных площадках. Тем и хорош этот стремительно развивающийся вид спорта, что он прекрасно чувствует себя в любом пространстве, даже, если оно так же максимально далеко от улицы, как театр. Именно такая идея - провести турнир на сцене театра - и пришла в голову организаторам Единой лиги Европы.

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- Нога человека до сих пор не ступала на поверхность Марса. Как и нога баскетболиста 3х3 не ступала на театральную сцену так, чтобы это показал федеральный спортивный телеканал. Мы будем первыми, а значит, на нас лежит большая ответственность. Но это приятная ответственность, - говорил генменеджер лиги Александр Фомин.

Как и полагается, публика в драматическом театре "Буфф", который, собственно, выбрали для эксперимента, была более чем искушенная. В числе гостей были министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой лиги Сергей Кущенко и другие. Но и зрелище на сцене подавали достойное. Ведь в финальном туре бились лучшие восемь команд по итогам трех туров регулярного сезона. В решающем матче в итоге встретились лидер мирового рейтинга ФИБА "Рига" и "Нови-Сад", ставшие победителями двух предыдущих туров. Сербы оказались сильнее - 21:19, а решающий вклад в победу своей команды внес Душан Булут. Он же был признан самым ценным игроком сезона.

Нога человека до сих пор не ступала на Марсе. Как и нога баскетболиста 3х3 не ступала на сцену театра

Помимо титула чемпиона Единой лиги Европы "Нови-Сад" получил путевку на один из турниров серии "Мастерс", выше которых в клубном баскетболе 3х3 ничего нет. Что же касается российских команд, лучшей из них стала Inanomo, финишировавшая на четвертой строчке.

Спорт Баскетбол