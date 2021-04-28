Новости

В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 21:12
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 20:58
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 20:39
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 20:30
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 20:24
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 20:15
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 20:11
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 20:07
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 20:01
Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии 19:56
Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну 19:52
Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 19:29
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 19:28
Президент Молдавии распустила парламент 19:27
Мишустин прибыл в Казань на встречу с главами правительств стран ЕАЭС 19:17
Мишустин: РФ и Беларусь поэтапно восстановят транспортное сообщение 19:08
Москва встала в 9-балльных пробках 19:06
Названы самые популярные российские города для командировок 19:04
Завершается подготовка инициатив по достижению национальных целей развития 18:48
Хуснуллин войдет в рабочую группу по развитию регионов 18:32
Более 500 храмов будут открыты на Пасху в Москве 18:30
Сергей Шнуров представит на ПМЭФ новый проект "Зоя" 18:20
В Москве "скорая помощь" перевернулась после крупного ДТП 18:18
Участников Олимпиады в Токио попросили питаться быстрее 18:13
Мосгорсуд опроверг отмену решения о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 20:45
Рубрика: Спорт

Буллиты подвели

Юниорская сборная России проиграла финнам на ЧМ-2021
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
В США продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею U18 (игроки до 18 лет). Российская сборная после валидольной победы над хозяевами турнира - американцами, встречалась с финнами.
Фото: instagram.com/russiahockey Фото: instagram.com/russiahockey
Фото: instagram.com/russiahockey

Место в воротах нашей команды занял Сергей Иванов, и в первом периоде у голкипера было немало работы, как, впрочем, и у его визави Аку Коскенвуо. Половина периода потребовалась полевым игрокам сборной, чтобы подобрать ключи к его воротам, в итоге это удалось Федору Свечкову.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
В Латвии объявили о проведении чемпионата мира по хоккею без зрителей

Капитан Саму Салминен удачно подставил клюшку под бросок Бретта Ламберта и сравнял в дебюте второго периода. Однако далее Никита Чибриков перехитрил в безобидной ситуации оборону финнов и забросил вторую шайбу. Перед сиреной на перерыв Данила Юров создал момент для дубля Свечкова, и Федор не подвел - 3:1.

Увы, концовка третьего периода прошла под диктовку соперника, который смог сравнять счет и перевести игру в овертайм. Россияне выстояли, играя в меньшинстве, после удаления Федора Свечкова, и судьба поединка решалась в серии буллитов. Увы, более удачливыми оказались игроки команды Суоми, дважды поразившие ворота нашей команды. В итоге финны победили - 4:3.

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещев, несмотря на поражение, поблагодарил своих ребят:

- Игра получилась менее эмоциональной, чем первый матч с американцами. Тогда мы отдали массу сил. Поскольку проводили второй матч меньше, чем за сутки, соответственно, ребятам немного не хватило. Но они молодцы, бились. Спасибо им за это.

Напомним, на ЮЧМ выступают десять сборных. Национальная команда России попала в группу "В" к сборным США, Финляндии, Чехии и Германии, с которой нам предстоит следующая игра.

Спорт Хоккей Чемпионат мира