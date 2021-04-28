В США продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею U18 (игроки до 18 лет). Российская сборная после валидольной победы над хозяевами турнира - американцами, встречалась с финнами.

Место в воротах нашей команды занял Сергей Иванов, и в первом периоде у голкипера было немало работы, как, впрочем, и у его визави Аку Коскенвуо. Половина периода потребовалась полевым игрокам сборной, чтобы подобрать ключи к его воротам, в итоге это удалось Федору Свечкову.

Капитан Саму Салминен удачно подставил клюшку под бросок Бретта Ламберта и сравнял в дебюте второго периода. Однако далее Никита Чибриков перехитрил в безобидной ситуации оборону финнов и забросил вторую шайбу. Перед сиреной на перерыв Данила Юров создал момент для дубля Свечкова, и Федор не подвел - 3:1.

Увы, концовка третьего периода прошла под диктовку соперника, который смог сравнять счет и перевести игру в овертайм. Россияне выстояли, играя в меньшинстве, после удаления Федора Свечкова, и судьба поединка решалась в серии буллитов. Увы, более удачливыми оказались игроки команды Суоми, дважды поразившие ворота нашей команды. В итоге финны победили - 4:3.

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещев, несмотря на поражение, поблагодарил своих ребят:

- Игра получилась менее эмоциональной, чем первый матч с американцами. Тогда мы отдали массу сил. Поскольку проводили второй матч меньше, чем за сутки, соответственно, ребятам немного не хватило. Но они молодцы, бились. Спасибо им за это.

Напомним, на ЮЧМ выступают десять сборных. Национальная команда России попала в группу "В" к сборным США, Финляндии, Чехии и Германии, с которой нам предстоит следующая игра.