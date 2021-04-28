Это произошло в Варшаве во время четвертого раунда матча за звание чемпионки мира по шашкам между многократной действующей чемпионкой россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской.

Во время партии организаторы решили сорвать табличку с российским флагом с игрового стола. На подобное невиданное доселе хамство решился экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий.

После партии он заявил журналистам, что находился под серьезным давлением:

- Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать. Польская сторона не совершила ничего плохого. Более того, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная федерация шашек) проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из ВАДА.

Как же глупо звучит это объяснение вполне взрослого польского спортивного функционера. Неужели непонятно, что это оскорбительно не только для спортсменки, для нашей страны. Но и для Польши, гражданин которой публично и намеренно проявил такое хулиганство, тоже. Еще никогда на спортивных состязаниях любого ранга, а не то что мирового чемпионата, подобного не происходило и близко.

Возможно, повторимся, возможно, провокация была задумана именно в таком виде заранее. Ведь на телеэкране хорошо видно, как пан Павлицкий срывает со столика и наклейку с фамилией нашей чемпионки, на которой и эмблема нашего флага. А под этой наклейкой уже заготовлена другая - только с фамилией, но уже без флага.

После этого возникают вполне законные сомнения. А можно ли доверять Польше проведение международных соревнований? Если такое происходит на чемпионате мира, до чего же могут дойти организаторы на турнирах рангом помельче. Стыдно за организаторов. Позорно за тех, с приказа которых они действовали.

Эта атака на российскую спортсменку и на наш флаг не должна остаться безнаказанной. И защищать честь национального флага в международных судебных инстанциях должны не только чисто спортивные юристы. Беспредел обязан быть наказуем. Нарушено одно из главных правил состязаний: в игровую зону во время партии не имеет права заходить никто.

Вот как отреагировала на происшедшее Тамара Тансыккужина:

- Снятие флага во время игры было полной неожиданностью! Главный судья отказался делать это во время игры. Организаторы вынуждены были делать это под серьезным давлением. Так они мне объяснили это после игры... Конечно, выбили из колеи... Но ничего, прорвемся!

Как относиться к очередному хамскому поступку в отношении нашей страны и спортсменов? По словам депутата Госдумы и прославленного боксера Николая Валуева, антироссийские санкции превратились в настоящую "охоту на ведьм". Вот что заявил он в эфире федеральных каналов:

- Они всячески пытаются показать, что такие действия являются выполнением формальных требований санкционного характера, с которыми Россия столкнулась в результате преследования наших спортсменов. Поляки сделали это показательно!

В этой ситуации нашлась и ложка меда в огромной бочке дегтя. Реакция польской шашистки Натальи Садовской. Она демонстративно убрала флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой.

"Российская газета" связалась с Федерацией шашек России.

Юрий Черток, главный тренер сборной России:

- Мы никак не могли защитить Тамару. Она там находилась только с одним тренером - десятикратным чемпионом мира Алексеем Чижовым. Он ей секундирует. По действующим правилам в игровую зону никому нельзя входить. Что касается реакции Всемирного антидопингового агентства, то между нами, Всемирной федерацией шашек и ВАДА шли жесткие переговоры. Но к нам этот допинговый скандал не имеет абсолютно никакого отношения. Во-первых, весьма сомнительно само применение допинга в шашках. К нам никогда не было никаких претензий, но, несмотря ни на что, совет Всемирной федерации шашек принял решение соблюдать эти требования ВАДА...