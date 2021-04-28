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28.04.2021 23:46
Рубрика: Спорт

Красные линии

На Олимпиаде в Токио придется соблюдать строжайшие меры безопасности
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8444)
МОК, Паралимпийский комитет, Оргкомитет Игр, городские власти японской столицы и правительство Японии выступили с заявлением. Суть его такова: Игры состоятся. Однако превентивные меры и ограничения, о которых было официально объявлено в феврале, будут резко усилены.
Маски, перчатки, тесты на коронавирус станут неотъемлемой частью быта спортсменов и других участников Игр. Фото: REUTERS Маски, перчатки, тесты на коронавирус станут неотъемлемой частью быта спортсменов и других участников Игр. Фото: REUTERS
Маски, перчатки, тесты на коронавирус станут неотъемлемой частью быта спортсменов и других участников Игр. Фото: REUTERS

Об этом говорится в пресс-релизе МОК, выпущенном за 86 дней до открытия Олимпиады и 118 дней до старта Паралимпиады.

Фото: iStock
МОК принял решение изменить олимпийский девиз

Итак, прежде чем прибыть в Японию, все участники обязаны еще дома сдать два теста на ковид. Спортсмены, а также находящиеся с ними в близком контакте будут сдавать тесты ежедневно. Время прохождения определяется в зависимости от расписания соревнований. Все другие лица, приехавшие на Игры, после трех дней пребывания и до отъезда должны тестироваться регулярно в зависимости от того, какие функции они выполняют и насколько близко общаются со спортсменами. Все участники Игр не должны в принципе отступать от того плана действий, который они четко прописали или еще пропишут в так называемых планах своей активности. В частности, им придется держаться на расстоянии метра от спортсменов-олимпийцев, друг от друга, постоянных жителей Японии, а также от тех, кто провел с стране больше 14 дней. Ну, а уж участникам придется пользоваться только официальным олимпийским транспортом и даже не думать о том, чтобы воспользоваться транспортом публичным типа метро.

Эта Олимпиада не для гурманов: принимать пищу дозволено лишь в местах, прошедших специальную обработку и находящихся на олимпийских аренах. Спортсмены же будут питаться в Олимпийской деревне, им не возбраняется заказывать еду непосредственно в комнаты.

Надо носить маски и избегать соприкосновения с теми, кто сдал положительный тест. Это особенно относится к общению в закрытых пространствах, таких как отели или транспортные средства.

В новых гайдах-наставлениях учтены все те знания, весь тот научный опыт, что приобрел наш бренный мир за год жизни в условиях пандемии. Многое из написанного базируется на практике, полученной во время проведения крупнейших соревнований в сложных эпидемиологических условиях.

И еще очень важное. Решение о присутствии зрителей на соревнованиях, их количестве будет зависеть от развития ситуации с пандемией. Вердикт на сей счет вынесут в июне.

Не просто остается, а очень хочется надеяться, что меры помогут, а надежды сбудутся.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио