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Рубрика: Спорт

"Ястребы" улетели в космос

Омский "Авангард" выиграл Кубок Гагарина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8444)
Омский "Авангард" впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. В шестом матче финальной серии до четырех побед "ястребы" на домашнем льду в Балашихе одолели столичный ЦСКА - 1:0 и взяли верх в противостоянии - 4-2.

Учитывая ключевой статус шестого матча, "Авангард" пошел на оригинальный шаг, взвинтив на своем официальном сайте цены на билеты от 20 до 55 тысяч рублей. Впрочем, постоянным болельщикам беспокоиться было не о чем: для них цены остались прежними. И, судя по аншлагу на арене имени Юрия Ляпкина, на трибуны попали все, кто этого хотел. Вообще надо сказать, что по части драйва, атмосферы временно домашняя арена "Авангарда" может дать фору "ЦСКА Арене". Да, она не такая современная и уступает по вместимости, но болеют тут, как в последний раз. А для Балашихи это, к слову, был последний матч в финальной серии. Пятитысячная публика начинала неистово скандировать название клуба независимо от того, заводил ее фан-сектор или маленький мальчик, которому подставили микрофон. А когда барабанщик на живой ударной установке отстукивал ритм в такт музыке, запущенной диджеем, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Можно лишь представить, что творилось бы, играй команды в Омске. Хотя и с Балашихой "Авангард" породнился. В день игры удачи команде пожелал даже глава города Сергей Юров, выложивший в Сети свое фото в форме "ястребов" с емкой подписью: "Сегодня вечером болеем за наших".

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В таком антураже просто невозможно играть не от ножа. Логично, что инициативу сразу прибрали гости. И когда из динамиков звучали слова популярного исполнителя "все или ничего" - это в первую очередь относилось к москвичам. Но ЦСКА при этом явно не хватало темпа: армейцы много гостили в чужой зоне, однако до явных голевых моментов в первом периоде дело не дошло. Хотя в состав "красно-синих" вернулся пропустивший прошлую игру лучший снайпер плей-офф Максим Шалунов.

А вот "Авангард" был конкретнее. Под занавес стартовой 20-минутки Сергей Толчинский пальнул издали, шайба чиркнула по клюшке капитана ЦСКА Сергея Андронова и оказалась в сетке. Произошло это за 32 секунды до перерыва.

Вторая треть матча началась на тех же скоростях, словно и не было изматывающего плей-офф за плечами игроков. И уже на 23-й минуте ЦСКА едва не сравнял счет. Защитник Мэт Робинсон совершил забег по правому флангу и бросил в дальний угол, но шайба, угодив в штангу, отлетела в сторону. Все произошло так быстро, что трибуны даже охнуть не успели.

Перед шестым матчем удачи омскому "Авангарду" пожелал в соцсетях даже мэр Балашихи: "Сегодня вечером болеем за наших"

Чуть позже армейцы заработали первое удаление в матче, нарушив численный состав: от ЦСКА таких ошибок ждешь меньше всего, но и у московской команды нервы не железные. Так или иначе, по итогам второго периода счет остался прежним.

Третий начался с массированной, но довольно беззубой осады ворот омского голкипера Шимона Грубеца. "Авангард" почти не отвечал, но когда это делал, то максимально остро. На 46-й минуте Александр Хохлачев вроде бы уже и вратаря Ларса Юханссона уложил, но тот каким-то чудом успел выгрести шайбу щитком из пустых ворот.

Ну а кульминация наступила за четыре минуты до конца основного времени матча, когда благодаря штрафам омичей ЦСКА получил почти две минуты игры в большинстве пять на три. Армейцы этот шанс не использовали.

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