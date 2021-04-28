Новости

В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 21:12
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 20:58
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 20:39
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 20:30
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 20:24
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 20:15
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 20:11
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 20:07
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 20:01
Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии 19:56
Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну 19:52
Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 19:29
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 19:28
Президент Молдавии распустила парламент 19:27
Мишустин прибыл в Казань на встречу с главами правительств стран ЕАЭС 19:17
Мишустин: РФ и Беларусь поэтапно восстановят транспортное сообщение 19:08
Москва встала в 9-балльных пробках 19:06
Названы самые популярные российские города для командировок 19:04
Завершается подготовка инициатив по достижению национальных целей развития 18:48
Хуснуллин войдет в рабочую группу по развитию регионов 18:32
Более 500 храмов будут открыты на Пасху в Москве 18:30
Сергей Шнуров представит на ПМЭФ новый проект "Зоя" 18:20
В Москве "скорая помощь" перевернулась после крупного ДТП 18:18
Участников Олимпиады в Токио попросили питаться быстрее 18:13
Мосгорсуд опроверг отмену решения о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 20:34
Рубрика: Спорт

Со знаком равенства

"Реал" и "Челси" не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Мадридский "Реал" не сумел победить на своем поле "Челси" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов - 1:1.
В Мадриде "Челси" создал больше моментов, но в итоге довольствовался ничьей - 1:1 Фото: EPA В Мадриде "Челси" создал больше моментов, но в итоге довольствовался ничьей - 1:1 Фото: EPA
В Мадриде "Челси" создал больше моментов, но в итоге довольствовался ничьей - 1:1 Фото: EPA

После ухода Криштиану Роналду летом 2018 года испанский суперклуб никак не мог дойти до предпоследнего раунда Лиги чемпионов. Наконец в этом году команда Зинедина Зидана дошла до полуфинала, где ее ждал соперник, который в последнее время не мог похвастаться серьезными успехами в главном еврокубковом турнире. В то же время "Челси" после прихода Томаса Тухеля потихоньку оживает: "синие" идут в первой четверке в национальном первенстве, вышли в финал Кубка Англии и продолжают борьбу в Европе.

Определились финалисты Кубка России по футболу

Удивительно, насколько непохожими получились таймы в Мадриде: в первом "Челси" создал уйму моментов, но на перерыв команды ушли при счете 1:1. Во второй половине обе команды словно испугались поражения и почти не угрожали воротам друг друга.

- Первая половина была очень тяжелой для нас, но во второй нам удалось захватить контроль над ситуацией. "Челси" не зря вышел в полуфинал. У них хорошая команда, в которой собраны техничные футболисты. Не спорю, они здорово начали. В общем, второй матч будет боевым, в этом не может быть никаких сомнений, - отметил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Особенной эта игра была для полузащитника мадридского клуба Эдена Азара, вышедшего на поле против бывшей команды. В отличие от "Челси", где бельгиец был лидером и стал одним из лучших игроков мира, в Мадриде он никак не может раскрыться из-за постоянных травм.

- Я двигаюсь шаг за шагом. Конечно, хочу выходить на поле. До сегодняшнего дня у меня было не очень много игровой практики. Что касается результата, то могло быть лучше, а могло и хуже. "На выезде постараемся победить", - сказал Азар.

В семи из девяти случаев "Реал" вылетал из плей-офф еврокубков после ничьей дома в первом матче

По словам рулевого "Челси" Томаса Тухеля, результат мадридского матча несправедлив. Немецкий специалист отметил, что помимо гола соперник ничего не создал у ворот его команды.

- Мы очень-очень хорошо начали. Ребята могли забить несколько мячей, но в итоге ушли на перерыв при 1:1. Увы, "Реал" отличился после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ему ничего не позволили создать. Обидно пропустить практически из ничего. Но такое бывает в играх против индивидуально сильных футболистов, - заявил Тухель.

Фото: Михаил Синицын / РГ
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по поводу удаления в матче со "Спартаком"

Если говорить о лучших игроках матча, то ими стали Нголо Канте и автор единственного гола "Реала" Карим Бензема. К слову, Бензема забил 71-й мяч в Лиге чемпионов и догнал экс-форварда "королевского клуба" Рауля. Больше того у Роберта Левандовски (73), Лионеля Месси (120) и Криштиану Роналду (134). Кроме того, француз после ухода Роналду 15 раз отличился в матчах Лиги чемпионов, а португалец за "Ювентус" - 14.

Возвращаясь к Канте, добавим, что он хоть и не отметился результативными действиями, но совершил больше обводок (шесть) и вступил в большее число единоборств (21), чем любой иной футболист на поле.

Несколько интересных фактов, касающихся этого противостояния. По большому счету почти вся статистика перед лондонской встречей говорит за "Челси". "Реал" еще никогда не побеждал "синих": в четырех матчах "королевский клуб" потерпел два поражения и дважды сыграл вничью. Зидан еще ни разу не смог одолеть Тухеля за пять поединков. И, наконец, главное - в семи из девяти случаев мадридская команда вылетала из плей-офф еврокубков после ничьей дома в первой встрече.

Ответный матч между "Челси" и "Реалом" пройдет 5 мая.

Тем временем

Полузащитник "Монако" Александр Головин заразился коронавирусом, сообщил официальному сайту РФС главный врач сборной России Эдуард Безуглов. По его словам, Головин сдал положительный ПЦР-тест в воскресенье после матча 34-го тура чемпионата Франции с "Анже" (1:0), в котором хавбек вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. "Александр в данный момент находится на карантине, общее самочувствие хорошее, представители тренерского и медицинского штаба национальной команды с ним на связи", - подчеркнул Безуглов.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2020/2021