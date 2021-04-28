Мадридский "Реал" не сумел победить на своем поле "Челси" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов - 1:1.

После ухода Криштиану Роналду летом 2018 года испанский суперклуб никак не мог дойти до предпоследнего раунда Лиги чемпионов. Наконец в этом году команда Зинедина Зидана дошла до полуфинала, где ее ждал соперник, который в последнее время не мог похвастаться серьезными успехами в главном еврокубковом турнире. В то же время "Челси" после прихода Томаса Тухеля потихоньку оживает: "синие" идут в первой четверке в национальном первенстве, вышли в финал Кубка Англии и продолжают борьбу в Европе.

Удивительно, насколько непохожими получились таймы в Мадриде: в первом "Челси" создал уйму моментов, но на перерыв команды ушли при счете 1:1. Во второй половине обе команды словно испугались поражения и почти не угрожали воротам друг друга.

- Первая половина была очень тяжелой для нас, но во второй нам удалось захватить контроль над ситуацией. "Челси" не зря вышел в полуфинал. У них хорошая команда, в которой собраны техничные футболисты. Не спорю, они здорово начали. В общем, второй матч будет боевым, в этом не может быть никаких сомнений, - отметил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Особенной эта игра была для полузащитника мадридского клуба Эдена Азара, вышедшего на поле против бывшей команды. В отличие от "Челси", где бельгиец был лидером и стал одним из лучших игроков мира, в Мадриде он никак не может раскрыться из-за постоянных травм.

- Я двигаюсь шаг за шагом. Конечно, хочу выходить на поле. До сегодняшнего дня у меня было не очень много игровой практики. Что касается результата, то могло быть лучше, а могло и хуже. "На выезде постараемся победить", - сказал Азар.

В семи из девяти случаев "Реал" вылетал из плей-офф еврокубков после ничьей дома в первом матче

По словам рулевого "Челси" Томаса Тухеля, результат мадридского матча несправедлив. Немецкий специалист отметил, что помимо гола соперник ничего не создал у ворот его команды.

- Мы очень-очень хорошо начали. Ребята могли забить несколько мячей, но в итоге ушли на перерыв при 1:1. Увы, "Реал" отличился после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ему ничего не позволили создать. Обидно пропустить практически из ничего. Но такое бывает в играх против индивидуально сильных футболистов, - заявил Тухель.

Если говорить о лучших игроках матча, то ими стали Нголо Канте и автор единственного гола "Реала" Карим Бензема. К слову, Бензема забил 71-й мяч в Лиге чемпионов и догнал экс-форварда "королевского клуба" Рауля. Больше того у Роберта Левандовски (73), Лионеля Месси (120) и Криштиану Роналду (134). Кроме того, француз после ухода Роналду 15 раз отличился в матчах Лиги чемпионов, а португалец за "Ювентус" - 14.

Возвращаясь к Канте, добавим, что он хоть и не отметился результативными действиями, но совершил больше обводок (шесть) и вступил в большее число единоборств (21), чем любой иной футболист на поле.

Несколько интересных фактов, касающихся этого противостояния. По большому счету почти вся статистика перед лондонской встречей говорит за "Челси". "Реал" еще никогда не побеждал "синих": в четырех матчах "королевский клуб" потерпел два поражения и дважды сыграл вничью. Зидан еще ни разу не смог одолеть Тухеля за пять поединков. И, наконец, главное - в семи из девяти случаев мадридская команда вылетала из плей-офф еврокубков после ничьей дома в первой встрече.

Ответный матч между "Челси" и "Реалом" пройдет 5 мая.

Тем временем

Полузащитник "Монако" Александр Головин заразился коронавирусом, сообщил официальному сайту РФС главный врач сборной России Эдуард Безуглов. По его словам, Головин сдал положительный ПЦР-тест в воскресенье после матча 34-го тура чемпионата Франции с "Анже" (1:0), в котором хавбек вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. "Александр в данный момент находится на карантине, общее самочувствие хорошее, представители тренерского и медицинского штаба национальной команды с ним на связи", - подчеркнул Безуглов.