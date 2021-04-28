Чемпионат мира по скейтбордингу пройдет в России

Хорошая новость для любителей экстремальных видов спорта - чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине "вертикальная рампа" пройдет в этом году в Нижнем Новгороде с 28 по 29 августа. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

"Хочу всех поздравить - мы получили право на проведение чемпионата мира в дисциплине "вертикальная рампа". Турнир пройдет в Нижнем Новгороде. Несмотря на то что эта дисциплина пока не входит в олимпийскую программу, зато является самой зрелищной.

Напомним, что катание на доске впервые вошло в программу Игр на Олимпиаде в Токио. Предстоящие соревнования включат в себя дисциплины "улица" и "парк".

По словам Ильи Вдовина, у скейтбординга есть неоспоримые преимущества в силу доступности для занятий на начальном этапе:

- Этим видом спорта можно заниматься там, где нет какой-то глобальной спортивной инфраструктуры. Просто находишь бордюр, какие-то ступени, грани и катаешься. Можно, опять же, прийти на памятник Ленина на центральной площади... У нас есть шутка, что Ленин сделал больше всех для развития скейтбординга в России, потому что в стране все катаются у памятников Ленину. Спасибо Ильичу!

Также господин Вдовин отметил социальную составляющую развития этого вида спорта на территории России:

- Скейтбординг - это компания, в которой ты всегда можешь найти друзей. Мы, по сути, переводим детей и подростков с темной стороны улицы на светлую. Я считаю, что скейтбординг должен развиваться прежде всего там, где перспектив мало для молодежи. Он может стать социальным лифтом для ребят из регионов. Да, у нас есть и проблемы - нехватка крытых парков по стране. И здесь хочется поблагодарить такие города, как Краснодар, Казань. Сейчас в работу активно включился Фонд поддержки олимпийцев, который способствовал появлению отличных площадок в Нижнем Новгороде, Ярославской области, а скоро будут открывать скейт-парк в Архангельской области.