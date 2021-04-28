Омичи радуются победе "Авангарда" в социальных сетях

Несмотря на поздний час на омских улицах слышны восторженные крики - "Авангард - чемпион", а социальные сети буквально разрываются от комментариев. "Авангард" победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0.
- Омский "Авангард" взял Кубок Гагарина - это лучший подарок мне на совершеннолетие! - пишет омич Эдуард Багамов.
- Браво! Браво! "Авангард" заслужили кубок больше всех, мощно играли все серии плей-офф, ЦСКА слишком слабые и ничего не показали, все периоды бездарно просидели в "автобусе" и падали от малейшего касания, в то время как великий "Авангард" показал качественный хоккей, Кубок у заслуженных обладателей, - считает горожанин Андрей Таров.
- Слезы и радость! Спасибо тебе, "Авангард", за оправданные нервы, спасибо за исполнение мечты! До сих пор не верю в случившееся! - делится переживаниями Никита Ткач.
- Мы ждали этого долгих семнадцать лет, - ликуют сибиряки. - Омские ястребы - лучшие!
Пока это графика. НО НАШЕ ИМЯ БУДЕТ НА КУБКЕ!!! 🏆🦅 pic.twitter.com/ncEBbY1rLg— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021
Горожане обсуждают, как будут чествовать любимую команду, когда победители вернутся в Омск.
- Болельщики, во-первых, это победа для вас, - отметил главный тренер "Авангарда" Боб Хартли на награждении.
Авангард победил и все высыпались на улицу праздновать, кататься и сигналить под окнами— 'hey eli' 🌿 (@funny___fox) April 28, 2021
и тут два выхода: либо спать с закрытыми окнами и умереть от духоты, ну либо не спать))))
Гордость берет за Авангард. Какие же они все таки молодцы. После неожиданного и вынужденного переезда в Балашиху, они не расслабились. Ждём возвращения в родной город ❤️— А вот не меняйте💕 (@bsgnsf) April 28, 2021
Всю жизнь с самого детства за Авангард! Лучшие парни, очень рад нашей победы и тому что кубок 🏆 теперь у сибиряков.— Михал Палыч (@lllu3Hb) April 28, 2021
На самом деле я очень рада, потому что все школьные годы я за них болела, но после того, как они проиграли Динамо в финале чемпионата в 2012, я в них совсем разочаровалась.— Marina (@mamamanech) April 28, 2021
А потом Авангард перестал выходить в плей-офф, и вообще всё грустно стало
Авангардушка мой родной!!!! Чемпионы 🏆🏆🏆🏆— Vladimir Idiyatov (@theRealVIF1) April 28, 2021
С 2005 болею за Омск, и вот оно, долгожданное чемпионство 👑
Ееееееее!
Омск, Балашиха, с победой!! #Авангард #КХЛ
Это победа!!! Кубок Гагарина наш!!! Авангард - Чемпион!!! Лучшие!!! ОМСК!!! 🔥🔥🔥ОФИГЕННО!!! Столько лет к этому шли!!! Спасибо, Хартли!!! Крылов!!! Ковальчук!!! Счастье!!!Это день в истории!!! #Авангард #Омск #КубокГагарина2021 #Лучшие #Ястребы #Победа #Очешуенно— Ольга Дьяконова (@blacksquare91) April 28, 2021