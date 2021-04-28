Омичи радуются победе "Авангарда" в социальных сетях

Несмотря на поздний час на омских улицах слышны восторженные крики - "Авангард - чемпион", а социальные сети буквально разрываются от комментариев. "Авангард" победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

- Омский "Авангард" взял Кубок Гагарина - это лучший подарок мне на совершеннолетие! - пишет омич Эдуард Багамов.

- Браво! Браво! "Авангард" заслужили кубок больше всех, мощно играли все серии плей-офф, ЦСКА слишком слабые и ничего не показали, все периоды бездарно просидели в "автобусе" и падали от малейшего касания, в то время как великий "Авангард" показал качественный хоккей, Кубок у заслуженных обладателей, - считает горожанин Андрей Таров.

- Слезы и радость! Спасибо тебе, "Авангард", за оправданные нервы, спасибо за исполнение мечты! До сих пор не верю в случившееся! - делится переживаниями Никита Ткач.

- Мы ждали этого долгих семнадцать лет, - ликуют сибиряки. - Омские ястребы - лучшие!

Пока это графика. НО НАШЕ ИМЯ БУДЕТ НА КУБКЕ!!! 🏆🦅 pic.twitter.com/ncEBbY1rLg — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Горожане обсуждают, как будут чествовать любимую команду, когда победители вернутся в Омск.

- Болельщики, во-первых, это победа для вас, - отметил главный тренер "Авангарда" Боб Хартли на награждении.

Авангард победил и все высыпались на улицу праздновать, кататься и сигналить под окнами



и тут два выхода: либо спать с закрытыми окнами и умереть от духоты, ну либо не спать)))) — 'hey eli' 🌿 (@funny___fox) April 28, 2021

Гордость берет за Авангард. Какие же они все таки молодцы. После неожиданного и вынужденного переезда в Балашиху, они не расслабились. Ждём возвращения в родной город ❤️ — А вот не меняйте💕 (@bsgnsf) April 28, 2021

Всю жизнь с самого детства за Авангард! Лучшие парни, очень рад нашей победы и тому что кубок 🏆 теперь у сибиряков. — Михал Палыч (@lllu3Hb) April 28, 2021

На самом деле я очень рада, потому что все школьные годы я за них болела, но после того, как они проиграли Динамо в финале чемпионата в 2012, я в них совсем разочаровалась.

А потом Авангард перестал выходить в плей-офф, и вообще всё грустно стало — Marina (@mamamanech) April 28, 2021