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28.04.2021 22:08
Рубрика: Спорт

Омичи радуются победе "Авангарда" в социальных сетях

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омские болельщики поздравляют друг друга - впервые в истории "Авангард" выиграл Кубок Гагарина.

Несмотря на поздний час на омских улицах слышны восторженные крики - "Авангард - чемпион", а социальные сети буквально разрываются от комментариев. "Авангард" победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина

- Омский "Авангард" взял Кубок Гагарина - это лучший подарок мне на совершеннолетие! - пишет омич Эдуард Багамов.

- Браво! Браво! "Авангард" заслужили кубок больше всех, мощно играли все серии плей-офф, ЦСКА слишком слабые и ничего не показали, все периоды бездарно просидели в "автобусе" и падали от малейшего касания, в то время как великий "Авангард" показал качественный хоккей, Кубок у заслуженных обладателей, - считает горожанин Андрей Таров.

- Слезы и радость! Спасибо тебе, "Авангард", за оправданные нервы, спасибо за исполнение мечты! До сих пор не верю в случившееся! - делится переживаниями Никита Ткач.

- Мы ждали этого долгих семнадцать лет, - ликуют сибиряки. - Омские ястребы - лучшие!

Горожане обсуждают, как будут чествовать любимую команду, когда победители вернутся в Омск.

- Болельщики, во-первых, это победа для вас, - отметил главный тренер "Авангарда" Боб Хартли на награждении.

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