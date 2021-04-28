Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина

В Сети появилось видео победной шайбы нападающего омского "авангарда" Сергея Толчинского, который принес его команде Кубок Гагарина.

В среду в Балашихе прошел шестой матч плей-офф Кубка Гагарина, в котором омский "Авангард" принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой омского клуба, который и завоевал заветный трофей.

Судьбу встречи решил всего один гол. Его автором стал бывший форвард армейского клуба Сергей Толчинский, отличившийся незадолго до конца первого периода. После паса партнера он бросил по воротам, и шайба, рикошетом от клюшки игрока ЦСКА, влетела в сетку ворот Ларса Юханссона.

Континентальная хоккейная лига опубликовала видео победного гола.

Напомним, "Авангард" в третий раз играл в финале Кубка Гагарина и впервые в истории завоевал этот трофей.