Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина

Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. Именно его гол в шестом матче принес команде Кубок Гагарина.

В нынешнем плей-офф на счету форварда 20 набранных очков в 24 матчах. Он забросил 6 шайб и 14 раз ассистировал партнерам.

Любопытно, что в прошлом сезоне этот хоккеист выступал в составе ЦСКА, а после окончания сезона ему не был предложен новый контракт.

Напомним, омский "Авангард" с третьей попытки стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв финальную серию у московского ЦСКА в шести матчах.