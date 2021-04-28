"Зенит" уступил "Барселоне" в третьем матче плей-офф Евролиги

"Зенит" в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги уступил на своем поле "Барселоне" - 70:78.

После двух матчей в Каталонии эта серия продолжилась в Санкт-Петербурге. "Зенит" одержал более чем неожиданную победу в стартовом матче, был близок к тому, чтобы победить и во втором, но все же уступил в овертайме, получив в свой адрес немало лестных комментариев от тренерского штаба "Барселоны".

Эти матчи заставили каталонцев понять, что легкой прогулки в оставшихся матчах серии до трех побед у них точно не будет. Первая четверть встречи завершилась вничью - 16:16. Во второй также шла упорная игра, но каталонцы все же сумели уйти на большой перерыв, ведя в счете с разницей в одно очко.

В дальнейшем гости постепенно отрывались в счете и в итоге сумели победить - 78:70. Самым результативным игроком стал центровой "Барселоны" Брэндон Дэвис, набравший 22 очка.

Испанская команда повела в серии - 2-1. Следующий матч пройдет на площадке "Зенита" 30 апреля.