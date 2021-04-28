Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ

Российская шашистка Тамара Тансыккужина, участвующая в финале ЧМ по шашкам в Польше, признала, что инцидент с флагом стал для нее полной неожиданностью. Напомним, во время 4-й игры финала, в котором россиянке противостоит польская спортсменка Наталья Садовская, экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий внезапно убрал со стола флаг РФ.

"Я, конечно, сразу не поняла, что происходит, когда обернулась, поняла, что играю без флага, затем я всю партию играла и только об этом и думала, настолько это было неожиданно, никогда такого не было, чтобы так вмешивались в ход партии", - рассказала Тансыккужина в эфире телеканала "Россия-1".

По словам спортсменки, этот момент помешал сконцентрироваться на игре.

"Это была большая неожиданность, партия длится долго, но, так как ты не можешь сконцентрироваться, выбит из колеи, в конце ситуация усложнилась, времени было мало, я проиграла", - признала она.