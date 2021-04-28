Сборная России уступила по буллитам финнам на ЮЧМ по хоккею

Юниорская сборная России уступила команде Финляндии в серии буллитов во втором матче юниорского чемпионата мира.

Юниорская сборная России спустя почти 17 часов после окончания фееричного матча с хозяевами турнира - американцами, проводила свой второй матч. Наверняка в памяти игроков еще остался фантастический сценарий первой встречи, когда, уступая 1:5, команда совершила камбэк в духе голливудских фильмов и вырвала победу в овертайме - 7:6.

Финны из-за нечетного количества участников в этот день отдыхали и дебютировали на турнире в матче против россиян. Имея преимущество в свежести финская команда в стартовом периоде перебросала команду Альберта Лещева - 16:6, но голкипер Сергей Иванов со своей работой справился безукоризненно, а в атаке связка Ивана Мирошниченко и Федора Свечкова завершилась точным броском последнего.

Увы, уже в дебюте второго периода финны отыгрались. Саму Салминен сумел пробить российского голкипера. Радость соперника продлилась недолго - вскоре завозившегося с шайбой хоккеиста Суоми обокрал капитан сборной России Никита Чибриков и вывел свою команду вперед. После этого шансы изменить счет на табло были у обеих команд. В концовке второго периода финны сумели прижать россиян к их воротам, но зевнули быструю контратаку, точку в которой поставил Свечков, оформивший дубль.

В третьем периоде российская команда сумела создать несколько опасных моментов, но забить никак не удавалось. Финны же получили шанс реализовать большинство, но Иванов сумел спасти команду после броска в упор.

За две с половиной минуты до конца встречи интрига возродилась. Россияне откровенно прижались к воротам и позволили Вили Койвунену добить шайбу в сетку. Финны почти сразу заменили вратаря на шестого полевого игрока и это принесло результат. Саму Туомаала поразил верхний угол ворот Иванова.

Победитель определялся в овертайме. Из пяти минут команда Лещева четыре играла в меньшинстве, но смогла выстоять, а в серии буллитов Суоми вырвали победу.

В следующем матче сборная России сыграет с Германией.