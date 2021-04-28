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28.04.2021 15:45
Рубрика: Спорт

Участники Олимпиады в Токио перед прилетом сдадут по два теста на COVID-19

Текст: Максим Домчев
Всем участникам летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио перед вылетом в Японию предстоит сдать по два теста на COVID-19, а по прилету - пройти другие антикоронавирусные процедуры.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Такое решение было принято по итогам онлайн-встречи глав Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, администрации Токио, оргкомитета Игр и правительства.

Фото: AP Photo/Kim Kyung-Hoon
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Кроме того, в первые три дня пребывания в Японии спортсменам предстоит сдавать тесты в ежедневном режиме. Еще участники соревнований не смогут питаться за пределами отведенных мест и пользоваться общественным транспортом.

Все эти меры направлены на уменьшение риска заболевания и выявление тех, у кого оно проходит бессимптомно.

Вопрос о допуске японских болельщиков на олимпийские соревнования окончательно решится в июне. Иностранных зрителям ранее запретили посещать состязания.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19