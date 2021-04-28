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28.04.2021 18:13
Рубрика: Спорт

Участников Олимпиады в Токио попросили питаться быстрее

Текст: Максим Домчев

Международный олимпийский и Международный паралимпийский комитеты озвучили свод правил для участников Игр в Токио.

Фото: Getty Images
Участники Олимпиады в Токио перед прилетом сдадут по два теста на COVID-19

Посетителей главной обеденной зоны в олимпийской деревне призвали сократить время на прием пищи и быстрее покидать предназначенную для этого зону. Для удобства спортсменам предложили заранее выбирать меню или воспользоваться услугой еды навынос. Вместо шести человек за одним столом смогут находиться только четыре.

Если же в этот день нет соревнований, то рекомендуется питаться в то время, когда в этой зоне находится наименьшее количество посетителей.

Спортсменам разрешат снимать маски во время разминки и в колл-руме. Также без маски можно находиться во время тренировок, приема пищи, интервью и сна. В остальное время ношение средств индивидуальной защиты обязательно. Даже во время церемонии награждения.

Наличие прививки от коронавируса от выполнения правил не освобождает, сообщили МОК и МПК.

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