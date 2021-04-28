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28.04.2021 20:38
Рубрика: Спорт

Впишется в поворот

В "Хаасе" верят в прогресс Мазепина
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Неуправляемый болид "Хааса" врезается в отбойник - не самые приятные воспоминания и не самый удачный дебют в "Формуле-1" для нашего молодого пилота Никиты Мазепина. На первом этапе Гран-при в Бахрейне он сошел с трассы уже на первом круге, не справившись с управлением на повороте. Неудачу Никиты можно объяснить и оправдать - и машина не первокласная , и опыта не хватает, но у поклонников "королевских гонок" этот сход вызывает в основном критические замечания и злорадство. Хотя руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер продолжает верить в новичка.
Никита Мазепин очень хочет себя проявить, поэтому его заносит на поворотах. Но только так он узнает свой предел. Фото: EPA Никита Мазепин очень хочет себя проявить, поэтому его заносит на поворотах. Но только так он узнает свой предел. Фото: EPA
Никита Мазепин очень хочет себя проявить, поэтому его заносит на поворотах. Но только так он узнает свой предел. Фото: EPA

На втором этапе в Италии в квалификации Мазепин снова вылетел на гравий, повредив болид, однако в гонке все-таки финишировал - последним, отстав от своего товарища Мика Шумахера на круг. В преддверии гоночного уик-энда в Португалии Штайнер поддержал россиянина.

Фото: EPA-EFE/XPB Images
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- Сейчас для меня главный вызов - помочь пилотам обрести уверенность и довести ее до такого уровня, чтобы они знали что делать. Парни начали свой путь в "Формуле-1" в 21-22 года, они чувствуют ответственность и давление. Со всем этим не так просто справиться, тем более наш болид сложно пилотировать, - приводит слова Гюнтера Штайнера портал Motorsport-Total. - Условия в Бахрейне были не из легких. Обстоятельства сложились так, что у Мазепина возникло несколько проблем. Конечно, авария на том этапе стала для него шоком. Я общался с Никитой на протяжении всего уик-энда, чтобы помочь ему. Он преодолел это. Вижу, что он прогрессирует.

В другом интервью Штайнер отметил, что Мазепин справляется и с другой специфической ситуацией, связанной с конкуренцией с Миком Шумахером. Дело в том, что у "Хааса" нет симулятора, поэтому Никита готовится к гонкам дома. А у Шумахера, включенного в молодежную программу "Феррари", есть возможность проводить тесты в Италии за рулем болида 2018 года.

- Я бы не сказал, что это преимущество. Но это может отражаться на психологии Мазепина. Шумахер ездит больше, так что это, конечно, не добавляет очков Никите. Но с такими вещами нужно справляться, и он это сделает, - приводит слова Штайнера GrandPX.news, - Что касается сходов, то упреки тут не помогут. Нужно просто объяснить ему, что иногда нужно сделать один шаг назад, а потом два вперед. Найти свой предел можно, приблизившись к нему.

Где будем смотреть

1 мая, суббота Матч!

16.55 Гран-при Португалии. Квалификация. Прямая трансляция

2 мая, воскресенье Матч!

16.45 Гран-при Португалии. Гонка. Прямая трансляция

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