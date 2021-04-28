На втором этапе в Италии в квалификации Мазепин снова вылетел на гравий, повредив болид, однако в гонке все-таки финишировал - последним, отстав от своего товарища Мика Шумахера на круг. В преддверии гоночного уик-энда в Португалии Штайнер поддержал россиянина.
- Сейчас для меня главный вызов - помочь пилотам обрести уверенность и довести ее до такого уровня, чтобы они знали что делать. Парни начали свой путь в "Формуле-1" в 21-22 года, они чувствуют ответственность и давление. Со всем этим не так просто справиться, тем более наш болид сложно пилотировать, - приводит слова Гюнтера Штайнера портал Motorsport-Total. - Условия в Бахрейне были не из легких. Обстоятельства сложились так, что у Мазепина возникло несколько проблем. Конечно, авария на том этапе стала для него шоком. Я общался с Никитой на протяжении всего уик-энда, чтобы помочь ему. Он преодолел это. Вижу, что он прогрессирует.
В другом интервью Штайнер отметил, что Мазепин справляется и с другой специфической ситуацией, связанной с конкуренцией с Миком Шумахером. Дело в том, что у "Хааса" нет симулятора, поэтому Никита готовится к гонкам дома. А у Шумахера, включенного в молодежную программу "Феррари", есть возможность проводить тесты в Италии за рулем болида 2018 года.
- Я бы не сказал, что это преимущество. Но это может отражаться на психологии Мазепина. Шумахер ездит больше, так что это, конечно, не добавляет очков Никите. Но с такими вещами нужно справляться, и он это сделает, - приводит слова Штайнера GrandPX.news, - Что касается сходов, то упреки тут не помогут. Нужно просто объяснить ему, что иногда нужно сделать один шаг назад, а потом два вперед. Найти свой предел можно, приблизившись к нему.
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