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28.04.2021 20:41
Рубрика: Спорт

Плохой ход

В Польше извинились за инцидент с флагом РФ на ЧМ по шашкам
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Неприятный инцидент произошел на чемпионате мира по шашкам в Польше. Прямо по ходу четвертого раунда финального матча, в котором встречаются действующая чемпионка россиянка Тамара Тансыккужина и местная спортсменка Наталья Садовская, экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошел к столу и убрал с него флаг России.
Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI
Фото: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

По видеозаписи можно судить о степени удивления Тансыккужиной, которая не могла понять, что происходит. Как объяснил позже Павлицкий, в оркомитет поступил звонок от имени главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки с требованием снять российский флаг.

Фото: youtube.com/Warcaby
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ

В связи с двухлетними санкциями наши спортсмены действительно не могут использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но беспардонно отклеивать стикер с флагом, который традиционно находится напротив имени участника, во время игры и на глазах россиянки разве наилучший выход? Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал это грубейшей ошибкой организаторов.

- Сожалею, что это произошло во время матча, - сказал Поздняков журналистам. - В Польше не смогли надлежащим образом реализовать решение Спортивного арбитражного суда, как это делают федерации по олимпийским видам спорта. Надеюсь, что в будущем отношение к таким деликатным моментам будет более бережным и внимательным.

Сам Павлицкий признал, что его поступок "выглядел некрасиво". Кстати, главный судья соревнований отказался убирать флаг России во время партии. Но президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка объяснил действия Павлицкого давлением со стороны ВАДА.

- Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно во время игры, иначе из ВАДА исключат Международную федерацию шашек. Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства, - приводит слова Решки портал Sport.onet.

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