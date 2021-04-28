Во время партии ЧМ по шашкам у российской спортсменки забрали флаг

В матче за титул чемпионки мира по международным шашкам, в котором сражаются действующая чемпионка россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталия Садовская, произошел скандальный эпизод. Во время партии четвертого раунда один из организаторов соревнования, которое проходит в Польше, подошел к столу российской спортсменки и убрал флаг РФ. Инцидент попал в кадры видеотрансляции.

Позже экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, а это именно он убрал флаг, объяснил причины поступка. По его словам, поступил звонок от имени главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, и организаторов попросили убрать российский флаг. Якобы это вытекает из решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который в декабре 2020 года запретил российским атлетам выступать под национальными флагом и гимном на международных турнирах в течение двух лет.

"Всемирная организация шашек проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, организация будет исключена из WADA", - цитирует "Чемпионат" Павлицкого.

Впрочем, он так и не объяснил, почему это было сделано прямо во время партии, ведь тем самым польская сторона помогла своей спортсменке.

Пока россиянка уступает сопернице со счетом 16:32. Для победы необходимо набрать 54 очка. Матч за титул чемпионки продлится до 3 мая.