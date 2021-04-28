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28.04.2021 06:42
Рубрика: Спорт

Глубоко и надолго

Зачем французские добровольцы провели 40 дней в гроте на глубине 400 метров
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Неделя № 92(8443)
15 французских добровольцев в возрасте от 27 до 50 лет в рамках проекта Deep Time провели 40 дней на глубине 400 метров. Эксперимент состоялся в гроте Ломбрив, что в департаменте Арьеж на юго-западе Франции. Он считается одним из самых обширных в Европе.
Этот француз и еще 14 добровольцев "залегли" на глубине под землей, чтобы проверить, как организм адаптируется к изоляции от внешнего мира. Фото: AP Этот француз и еще 14 добровольцев "залегли" на глубине под землей, чтобы проверить, как организм адаптируется к изоляции от внешнего мира. Фото: AP
Этот француз и еще 14 добровольцев "залегли" на глубине под землей, чтобы проверить, как организм адаптируется к изоляции от внешнего мира. Фото: AP

По условиям проекта участники, а среди них несколько биологов, медсестры, школьный учитель, ювелир, люди других профессий, должны были оставить наверху часы и телефоны, оказавшись фактически в полной изоляции. Естественно, пространство для этого экстремального самозаточения подготовили заранее. В грот доставили продовольствие, были созданы три пространства. Общее, где люди могли готовить еду, общаться, обмениваться впечатлениями. Второе - для научной работы, классифицируя собранные данные, включая топографические. Третье - спальное, где для каждого были установлены индивидуальные палатки.

Фото: iStock
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Электричество вырабатывали сами с помощью двух велосипедных педальных генераторов. Правда, его хватало на несколько часов в день для освещения первого общего пространства. В остальное время каждому приходилось довольствоваться налобными фонариками. Всего в грот спустили четыре тонны разнообразного груза.

Целью проекта, как его задумал инициатор и глава НИИ адаптации человека Кристиан Клот, было добиться лучшего понимания того, как наши когнитивные и физиологические механизмы реагируют на радикальные и длительные изменения среды обитания. Это первый в мире коллективный эксперимент такого рода.

Каждый доброволец должен был ежедневно в отсутствии привычных природных и социальных ориентиров регистрировать физиологические циклы, а именно продолжительность периодов сна и бодрствования в их представлении, принятия пищи и так далее. Одновременно всех снабдили закрепленными на теле датчиками, которые считывали параметры для дальнейшей обработки биологами, психологами и другими специалистами.

Когда закончилось почти шестинедельное заточение, добровольцы, восемь мужчин и семь женщин, покинули грот со всеми необходимыми предосторожностями, прикрыв глаза солнцезащитными очками с сильными светофильтрами.

Оказавшись в изоляции, участники сами регулировали суточный цикл. В результате их организмы сами перестроились на 32—33-часовые сутки! Фото: AP

"Возвращение стало настоящим шоком. На нас обрушилось то, от чего мы отвыкли: гул ветра, показавшийся грохотом, мириад запахов, от которых отвыкли, и все одновременно!" - поделился впечатлениями 32-летний специалист по психомоторике Тифен Вуарье.

Один из выводов, который участники проекта вместе с коллегами, следившими за ними наверху, сделали сразу же, была констатация значительного зазора между реальным временем и его восприятием на глубине. Добровольцы насчитали 31 суточный цикл, хотя на самом деле прошло 40 дней, что для них стало настоящим потрясением. Оказалось, что сутки под землей для людей длились не положенных 24 часа, а 32 - 33 часа.

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