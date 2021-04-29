Алексей Морозов: Весь сезон думал, лишь бы довести его до конца

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов пообщался с журналистами по окончании финальной серии Кубка Гагарина-2021, в которой "Авангард" в шести матчах одолел ЦСКА со счетом 4-2. Об итогах сезона - в материале корреспондента "РГ".

Алексей Морозов: Конечно, мы рады, что получилось все так, как планировали: начали сезон в сентябре и закончили его сейчас. Состоялся полноценный регулярный чемпионат, отыграли весь-плей-офф. Все запомнили полуфинальную серию "Авангарда" с "Ак Барсом", да и финал получился. Каждая игра была упорная, было видно, что оба соперника очень хотели победить.

Что можете сказать о чемпионе?

Алексей Морозов: Поздравляю "Авангард" с победой. Он долго к этому шел, использовал свой шанс. Прекрасно понимаю, что они сейчас испытывают. Всегда приятно получать Кубок при своих болельщиках, некоторые из которых прилетели из Омска. Там сейчас ночь, но, знаю, что город стоит на ушах сейчас.

То, что у КХЛ новый обладатель Кубка Гагарина - это хорошо?

Алексей Морозов: Конечно, хорошо. "Авангард" еще два года играл в финале, но свой шанс не использовал. Сейчас они победили, поздравляем их. Это седьмая команда, название которой будет выгравировано на Кубке Гагарина. Мы желаем всем победы, но побеждает только один.

Тем не менее, как и в прошлом финале, в этом играли те же "Авангард" и ЦСКА. Не говорит ли это о некой стагнации?

Алексей Морозов: Нет. Тут скорее речь о стабильности организаций этих команд. Выбрано правильное направление, не поменялись тренерские штабы. Команды стабильно идут к своей цели, подбирают составы, балансируют их, поэтому такие результаты.

Какой момент в этом плей-офф был для вас самым запоминающимся?

Алексей Морозов: Очень много запоминающихся. Это и овертайм в полуфинале седьмой игры "Авангард" - "Ак Барс". И сегодня я удивлялся, как защитники "Авангарда" встали при игре три на пять за четыре минуты до конца третьего периода и все броски на себя поймали. Но это плей-офф, здесь игроки вытаскивают из себя все, не жалеют себя.

А если говорить о сезоне вообще? Чем он вам запомнится?

Алексей Морозов: Наверное, именно сегодняшний момент и запомнится, когда мы наградили всех, вручили Кубок. Когда я занял пост президента КХЛ посреди сезона, то уже представлял, как мы будем вручать Кубок Гагарина, мол, уже и плей-офф на носу. Но этого не свершилось. И уже весь нынешний сезон я жил с одной мыслью, чтобы довести его до конца, чтобы у нас был чемпион.