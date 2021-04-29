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29.04.2021 17:50
Рубрика: Спорт

Законное место под кольцом

ЦСКА в двадцатый раз в истории сыграет в "Финале четырех" Евролиги
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(8445)
Баскетболисты ЦСКА накануне обыграли в Стамбуле в третьем матче плей-офф "Фенербахче" - 85:68 и стали первыми, кто вышел в "Финале четырех" Евролиги.
Баскетболисты ЦСКА уверенно обыграли турецкий "Фенербахче", победив в серии со счетом 3-0. Фото: euroleague.ne Баскетболисты ЦСКА уверенно обыграли турецкий "Фенербахче", победив в серии со счетом 3-0. Фото: euroleague.ne
Баскетболисты ЦСКА уверенно обыграли турецкий "Фенербахче", победив в серии со счетом 3-0. Фото: euroleague.ne

Перед матчем главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис четко дал понять журналистам, что из Турции его команда намерена привезти только победу.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По ходу всего поединка наставник "красно-синих" поддерживал огонь в подопечных, заставляя работать в защите и контролировать темп. В какой-то момент для этого понадобился тайм-аут, но все же у стамбульцев не было реальных шансов на успех.

Комментируя итоги серии пресс-службе ЦСКА, Димитрис Итудис отметил характер своей команды:

- Не буду скрывать, я очень горд. Счастлив за своих игроков, за свой клуб, за всю нашу большую дружную семью. Все заслуживают поздравления. Это была потрясающая серия. В этом сезоне мы пережили немало неприятностей. И все же мы бьемся и идем вперед через все препятствия. Поздравляю и "Фенербахче". Сегодня у них было отличное начало. Даже заставили нас немного понервничать. Но в третьей четверти мы вышли решительными, настроенными, исполняющими хорошие броски и решающими при неравноценных разменах. Соперники пытались использовать как "маленькие", так и "большие" пятерки. А мы получали открытые броски, попадали и отбивались. Так что поздравляю ребят, потому что для некоторых это первый "Финал четырех". И нам нужно работать над этим: над тем, чтобы рассказать, что такое "Финал четырех". Там будет совсем другая игра, но мы постараемся быть готовыми ко всему и не разочаровать наших поклонников.

Отметим, что ЦСКА в двадцатый раз в истории клуба вышел в "Финал четырех" и стал рекордсменом Евролиги по этому показателю. Кроме того, армейцы являются восьмикратным победителем Евролиги.

Армейцы Москвы установили уникальный рекорд Евролиги по числу попаданий в "Финал четырех"

В "Финале четырех", который стартует 28 мая в немецком Кельне, ЦСКА сыграет с победителями пары "Анадолу Эфес" - "Реал".

Еще один российский клуб - "Зенит" уступает после трех матчей испанской "Барселоне" с общим счетом - 1:2. Исправить ситуацию питерцы могут сегодня, когда сыграют с испанским грандом на своей площадке. В случае если "сине-бело-голубые" одержат победу, решающий поединок пройдет 4 мая в Испании.

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