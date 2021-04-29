Боб Хартли: О нашем чемпионстве нужно снять фильм

Боб Хартли: Ты должен верить в себя, в людей, которые вокруг тебя. Ты не можешь сделать так, чтобы от тебя зависело все в мире, но ты можешь выбирать людей, которые рядом с тобой. Это была трудная работа с самого начала. Полное самоотречение. А теперь мы награждены за это. Великое чувство.

Какой момент назовете ключевым в этой финальной серии?

Боб Хартли: Их было много, но самый ключевой, это гол в овертайме в четвертом матче. В той игре Мэтт Робинсон из ЦСКА сравнял счет на последней секунде. Это могло убить нас. Но потом Дедунов с такой уверенностью забил в овертайме. Но моментов было так много. Я много раз говорил об этом, но сейчас я уверен еще больше: о нашем чемпионстве необходимо снять фильм.

Два года назад вы тоже играли против ЦСКА в финале Кубка Гагарина и уступили 0:4. Что изменилось сейчас?

Боб Хартли: Победа в первом матче дала нам уверенность в том, что мы можем победить ЦСКА. ЦСКА - просто невероятная машина. У них четыре мощных тройки, шесть чумовых защитников, они наседают на тебя и наседают. Тебе просто нужно продолжать бороться. У нас было столько травм, но мы сражались.

Расскажите о вашем сотрудничестве с Ильей Ковальчуком, который пришел в команду посреди сезона. Что он значил для "Авангарда"?

Боб Хартли: Он держал раздевалку. Много раз я ему говорил: я беру на себя то, что за пределами раздевалки, а ты отвечаешь за то, что внутри. Я знал, на что он способен. Я тренировал его пять лет в НХЛ, в "Атланте", когда он был еще, по сути, ребенком. Нынешний момент для меня очень особенный, потому что под моим руководством этот парнишка делал свои первые шаги в лиге, а теперь я выиграл вместе с ним Кубок Гагарина. Кови был игрок для меня, но так же и друг. Много раз мы со Славой Козловым, с Ковальчуком ходили в рестораны, на бейсбольные матчи в Атланте, что не очень распространено в НХЛ между игроком и тренером. Но Ковальчук - особенный человек. Он великий игрок, но что важнее, он прекрасный человек.

Вы второй тренер вслед за Майком Кинэном, которому удалось выиграть и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина…

Боб Хартли: Но дело не во мне. Я пришел сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина. Для меня это был личный вызов. Я счастливчик, я родился под добрыми звездами, ведь у меня уже семь чемпионств в шести лигах. Но хоккей - командная игра. Я пришел в "Авангард" три года назад и рос вместе с игроками, персоналом, тренерским штабом. Мы выросли как семья. Повторюсь, много лет назад мои родители втолковывали мне одну вещь: окружай себя хорошими людьми и они сделают тебя успешным. Вот и вся истории.