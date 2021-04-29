Что происходило в чемпионской раздевалке "Авангарда"

Но все началось еще на льду. Едва прозвучала финальная сирена шестого матча, зафиксировавшая минимальную победу "Авангарда" над ЦСКА - 1:0, как омский фан-сектор натурально сошел с ума. Люди плакали, смеялись, кричали, обнимали друг друга и себя. Так, наверное, и должна выглядеть чистая, беспримесная радость. Волна эмоций шла на лед и там сталкивалась с другой волной, исходившей от игроков.

- Если честно, я не могу ничего понять, - почти фальцетом перекрикивал гремевшую музыку Сергей Толчинский, гол которого стал победным в решающей игре. - У меня нет ощущения, что это я забил. Про титул самого ценного игрока я уже забыл. Я к этому шел весь год, я об этом мечтал, я этого хотел. Выиграть именно у ЦСКА и именно в финале. Я это представлял и то, что это случилось, это просто нереально.

Такое стремление Толчинского - не с потолка. Ведь в "Авангард" его обменяли перед сезоном 2020/2021 именно из ЦСКА.

У словацкого голкипера омичей Шимона Грубеца, который с широченной улыбкой отвешивал поясные поклоны болельщикам, другая история. Еще осенью он был игроком китайского "Куньлуня", ставшего предпоследней командой регулярного чемпионата КХЛ. А теперь Шимон - один из главных творцов успеха "Авангарда".

- Это сказка. Из клуба с самого дна подняться на вершину… Я могу только благодарить Бога за такое чудо. Это мечта, - твердил словак.

Один из двух капитанов "Авангарда" наряду с Ильей Ковальчуком Алексей Емелин пропустил почти всю полуфинальную серию и финал. Он в это время сражался за свое здоровье, лежал в больнице. Но на победный лед вышел со всеми.

- Я всегда был с командой на связи, даже когда находился в больнице, - рассказал Алексей. - И как только врачи разрешили мне посетить матч, я тут же был на арене. Всегда искал возможность пообщаться с ребятами, пусть даже по телефону.

Другой капитан, Ковальчук, царствовал в раздевалке. "Много раз я ему говорил: я беру на себя то, что за пределами раздевалки, а ты отвечаешь за то, что внутри", - поведал потом главный тренер Боб Хартли. Под присмотром Ильи, принесли шампанское, наполнили им Кубок Гагарина.

"Слушайте сюда. Все члены персонала, тренерского штаба - вы провели невероятный сезон", - начал было Хартли, но Ковальчук перехватил слово для "маленького алаверды".

"Я думаю, что за этот сезон у нас сложилась не просто семья, а суперблизкая семья. Не зря мы собирались после каждого раунда с детьми, с женами и это нас толкало вперед. В нас мало, кто верил, но все, кто здесь находится, нас поддерживали. Братцы, я думаю, все согласятся, есть один человек, который взял один выходной. У него есть штаб, он их всех замучил. И он заслужил поставить жирную точку. Уже третий год он делает из вас хоккеистов, из меня - полгода. Он помогает молодым игрокам и всем сердцем хотел, чтобы мы выиграли", - сказал хоккеист, а Хартли тут же оказался на руках своих подопечных, которые начали его качать едва ли не до потолка.

Слово взял и председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов: "Омск уже очень давно ждал этой победы. Настолько давно, что уже многие даже не верили. Была какая-то карма, и мы ее сняли, понимаете? Все вместе ее сняли! Это реально была киношная история. Я надеюсь, что когда-нибудь вот по этому сценарию снимут фантастический фильм, как мы шли к этому Кубку. Омск - это для тебя".

А дальше началась веселая кутерьма, которую всегда можно наблюдать в чемпионской раздевалке. Пляски, бесконечные селфи, автографы на всем, что есть под рукой и глотки из кубка. "Этот человек никогда не употреблял алкоголь, - выцепил Ковальчук кого-то из сотрудников клуба. - Но обещал попробовать, если мы выиграем Кубок Гагарина. Главное, чтобы ему не понравилось!"

Слово семья, которое употребил Ковальчук, еще не раз звучало в эмоциональных интервью хоккеистов. Использовал его и Хартли, когда в промокшей насквозь рубашке раскрывал секрет своего успеха с "Авангардом".

"Я пришел сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина. Для меня это был личный вызов. Я счастливчик, я родился под добрыми звездами, ведь у меня уже семь чемпионств в шести лигах. Но хоккей - командная игра. Я пришел в "Авангард" три года назад и рос вместе с игроками, персоналом, тренерским штабом. Мы выросли как семья. Повторюсь, много лет назад мои родители втолковывали мне одну вещь: окружай себя хорошими людьми и они сделают тебя успешным. Вот и вся история".