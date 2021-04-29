ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина

Московский ЦСКА мог не успеть на третий матч плей-офф Евролиги против "Фенербахче", но команде помогло личное вмешательство председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Об этом рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. Чартерный рейс ЦСКА долгое время никак не мог получить разрешение на вылет в Турцию и был риск, что команда не успеет прибыть вовремя на третий матч против "Фенербахче". А это грозило техническим поражение.

"Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос", - заявил Ватутин ТАСС.

В итоге команда получила разрешение и прибыла в Турцию, где в среду выиграла и третий матч четвертьфинальной серии, переиграв хозяев со счетом 85:65. ЦСКА стал участником "Финала четырех", который состоится в конце мая в Кельне.

Ватутин отметил, что у команды по ходу сезона возникли трудности, которые удалось преодолеть.

"Горжусь тренерами и игроками, персоналом, всем менеджментом клуба", - сказал Ватутин.