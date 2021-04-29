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29.04.2021 01:28
Рубрика: Спорт

ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Фото: Михаил Сербин/РИА Новости

Московский ЦСКА мог не успеть на третий матч плей-офф Евролиги против "Фенербахче", но команде помогло личное вмешательство председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Об этом рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. Чартерный рейс ЦСКА долгое время никак не мог получить разрешение на вылет в Турцию и был риск, что команда не успеет прибыть вовремя на третий матч против "Фенербахче". А это грозило техническим поражение.

"Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос", - заявил Ватутин ТАСС.

В итоге команда получила разрешение и прибыла в Турцию, где в среду выиграла и третий матч четвертьфинальной серии, переиграв хозяев со счетом 85:65. ЦСКА стал участником "Финала четырех", который состоится в конце мая в Кельне.

Ватутин отметил, что у команды по ходу сезона возникли трудности, которые удалось преодолеть.

"Горжусь тренерами и игроками, персоналом, всем менеджментом клуба", - сказал Ватутин.

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