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29.04.2021 13:39
Рубрика: Спорт

"Локомотив" примет "Динамо" в Химках из-за дисквалификации стадиона

Текст: Максим Домчев

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги между московскими "Локомотивом" и "Динамо" пройдет 8 мая на стадионе "Арена Химки". Место встречи изменено из-за решения КДК РФС, который ранее наказал железнодорожников игрой на нейтральном поле.

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС
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"Локомотив" был наказан по итогам матча 25-го тура против столичного "Спартака". Тогда начальник команды Станислав Сухина нарушил регламент проведения соревнований. Он несколько раз заходил в судейскую комнату перед началом встречи, что категорически запрещено. В итоге КДК РФС в связи с необеспечением безопасности оштрафовал "Локомотив" на 300 тысяч рублей и обязал провести одну домашнюю игру на нейтральном стадионе в другом городе.

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