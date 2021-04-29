"Локомотив" примет "Динамо" в Химках из-за дисквалификации стадиона

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги между московскими "Локомотивом" и "Динамо" пройдет 8 мая на стадионе "Арена Химки". Место встречи изменено из-за решения КДК РФС, который ранее наказал железнодорожников игрой на нейтральном поле.

"Локомотив" был наказан по итогам матча 25-го тура против столичного "Спартака". Тогда начальник команды Станислав Сухина нарушил регламент проведения соревнований. Он несколько раз заходил в судейскую комнату перед началом встречи, что категорически запрещено. В итоге КДК РФС в связи с необеспечением безопасности оштрафовал "Локомотив" на 300 тысяч рублей и обязал провести одну домашнюю игру на нейтральном стадионе в другом городе.