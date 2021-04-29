"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Новости

Илья Ковальчук: Боб Хартли заслужил поставить жирную точку 01:35
ЦСКА успел на матч против "Фенербахче" благодаря вмешательству Мишустина 01:28
Британский принц Уильям и его супруга Кейт отметят 10-летие свадьбы 01:05
В Китае двое детей погибли при нападении мужчины с ножом 00:51
Адвокат Зенкович признался в контактах со спецслужбами США 00:25
МИД Судана не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ 00:10
Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда" 00:06
Умер человек-мем Хуан Хоя "Хохотун" Борха 28.04.2021
Сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката Трампа Руди Джулиани 28.04.2021
Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 28.04.2021
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 28.04.2021
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 28.04.2021
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 28.04.2021
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 28.04.2021
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 28.04.2021
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 28.04.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 28.04.2021
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 28.04.2021
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 28.04.2021
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 28.04.2021
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 28.04.2021
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 28.04.2021
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 28.04.2021
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 28.04.2021
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 28.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
29.04.2021 00:17
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Английский клуб "Манчестер Сити" выиграл в первом полуфинале Лиги чемпионов у "ПСЖ" в Париже - 2:1.
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

В среду в Париже в первом матче полуфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" принимал "Манчестер Сити". Предсказать фаворита в этом противостоянии было непросто, прошедший матч это только подтвердил.

Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
"Реал" сыграл вничью с "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов

Парижане начали встречу более активно и сумели отличиться на 15-й минуте после навеса с углового. Вернувшийся в строй Маркиньос сумел пробить головой, и мяч попал в сетку ворот гостей.

До перерыва "Манчестер Сити" выглядел не слишком убедительно, но в раздевалке Хосеп Гвардиола сумел внести нужные коррективы. На 64-й минуте гости отыгрались. Кевин Де Брёйне исполнил то ли удар, то ли навес, а мяч попал в дальний угол ворот парижан. Голкипер команды Кейлор Навас в этом моменте сыграл крайне неудачно.

Прошло всего 7 минут, и хозяева во второй раз начали с центра поля. Рияд Марез со штрафного вывел свою команду вперед. Такой поворот явно выбил хозяев из колеи, и вскоре Идрисса Гейе грубо нарушил правила, за что получил заслуженную красную карточку.

После этого у парижан уже не было никаких шансов на спасение.

Ответная игра пройдет 4 мая в Манчестере.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Лига чемпионов 2020/2021