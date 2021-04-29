"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Английский клуб "Манчестер Сити" выиграл в первом полуфинале Лиги чемпионов у "ПСЖ" в Париже - 2:1.

В среду в Париже в первом матче полуфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" принимал "Манчестер Сити". Предсказать фаворита в этом противостоянии было непросто, прошедший матч это только подтвердил.

Парижане начали встречу более активно и сумели отличиться на 15-й минуте после навеса с углового. Вернувшийся в строй Маркиньос сумел пробить головой, и мяч попал в сетку ворот гостей.

До перерыва "Манчестер Сити" выглядел не слишком убедительно, но в раздевалке Хосеп Гвардиола сумел внести нужные коррективы. На 64-й минуте гости отыгрались. Кевин Де Брёйне исполнил то ли удар, то ли навес, а мяч попал в дальний угол ворот парижан. Голкипер команды Кейлор Навас в этом моменте сыграл крайне неудачно.

Прошло всего 7 минут, и хозяева во второй раз начали с центра поля. Рияд Марез со штрафного вывел свою команду вперед. Такой поворот явно выбил хозяев из колеи, и вскоре Идрисса Гейе грубо нарушил правила, за что получил заслуженную красную карточку.

После этого у парижан уже не было никаких шансов на спасение.

Ответная игра пройдет 4 мая в Манчестере.