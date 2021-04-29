Новости

В Петербурге продлили ограничения из-за COVID-19 23:04
Ученый Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 77 лет 22:29
Двое нападавших убиты при ограблении ювелирного магазина в Италии 22:14
Чижов: ЕС не удастся повлиять на SWIFT для отключения России от системы 21:46
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии 21:15
Попова: Россия запросила индийский штамм коронавируса 21:08
Музей Киля напомнил о временах "холодной войны" 21:01
В НАТО подтвердили начало вывода сил из Афганистана 20:46
В новом тизере продолжения "Декстера" показали главного героя 20:42
Минюст поддержал предложение о праздновании Дня судебного эксперта 20:06
Песков: Путин не обсуждал с французским бизнесом снятие ограничений 20:00
Найшуллер, Моргенштерн, Дорн и Хаски сделали хоррор-альманах 19:32
Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее 19:17
Главы правительств Таджикистана и Киргизии осудили всплеск насилия 19:12
Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в I квартале 19:00
На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки 18:50
Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 21:50
Рубрика: Спорт

Стойкие "горожане"

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "ПСЖ" в матче плей-офф Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(8445)
Английский "Манчестер Сити" сделал большой шаг на пути к решающему матчу Лиги чемпионов. В первой полуфинальной встрече "горожане" добились волевой победы на выезде над "ПСЖ" - 2:1.

"Сити" - лучшая команда нынешнего розыгрыша главного еврокубка. Об этом говорит статистика: из 11 матчей подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли в десяти и не потерпели ни одного поражения.

Фото: EPA
"Реал" и "Челси" не выявили победителя в первом матче полуфинала ЛЧ

У "ПСЖ" тоже есть амбиции завоевать трофей. Тем более после прошлого сезона, когда парижане дошли до финала. В этом году французская команда показала, что она в состоянии побороться за титул, обыграв на пути к полуфиналу "Барселону" и "Баварию". Однако в первом матче против "горожан" футболистов Маурисио Почеттино хватило лишь на один тайм: после перерыва гости не оставили никаких шансов сопернику, забив два мяча и одержав важнейшую победу.

- Два разных тайма. В первом у нас все было хорошо, мы создавали моменты, но во втором "Сити" был сильнее, - отметил рулевой "ПСЖ" Маурисио Почеттино.

Хосеп Гвардиола, возглавляющий "Сити" с 2016 года, еще ни разу не выводил англичан в финал Лиги чемпионов. А в последний раз он завоевывал этот трофей еще будучи тренером "Барселоны" аж в 2011 году. Хоть Гвардиола в своих многочисленных интервью и подчеркивает, что для него важнее триумф в национальном первенстве, нежели в Лиге чемпионов, еврокубки имеют для него огромное значение.

- Мы здорово начали игру, но, пропустив, ощутили давление. Для многих это был первый полуфинал Лиги чемпионов. После перерыва ребята были блистательны во всех аспектах, - сказал Гвардиола.

Добавим, что ответный поединок между "Манчестер Сити" и "ПСЖ" пройдет 4 мая.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Лига чемпионов 2020/2021