Английский "Манчестер Сити" сделал большой шаг на пути к решающему матчу Лиги чемпионов. В первой полуфинальной встрече "горожане" добились волевой победы на выезде над "ПСЖ" - 2:1.

"Сити" - лучшая команда нынешнего розыгрыша главного еврокубка. Об этом говорит статистика: из 11 матчей подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли в десяти и не потерпели ни одного поражения.

У "ПСЖ" тоже есть амбиции завоевать трофей. Тем более после прошлого сезона, когда парижане дошли до финала. В этом году французская команда показала, что она в состоянии побороться за титул, обыграв на пути к полуфиналу "Барселону" и "Баварию". Однако в первом матче против "горожан" футболистов Маурисио Почеттино хватило лишь на один тайм: после перерыва гости не оставили никаких шансов сопернику, забив два мяча и одержав важнейшую победу.

- Два разных тайма. В первом у нас все было хорошо, мы создавали моменты, но во втором "Сити" был сильнее, - отметил рулевой "ПСЖ" Маурисио Почеттино.

Хосеп Гвардиола, возглавляющий "Сити" с 2016 года, еще ни разу не выводил англичан в финал Лиги чемпионов. А в последний раз он завоевывал этот трофей еще будучи тренером "Барселоны" аж в 2011 году. Хоть Гвардиола в своих многочисленных интервью и подчеркивает, что для него важнее триумф в национальном первенстве, нежели в Лиге чемпионов, еврокубки имеют для него огромное значение.

- Мы здорово начали игру, но, пропустив, ощутили давление. Для многих это был первый полуфинал Лиги чемпионов. После перерыва ребята были блистательны во всех аспектах, - сказал Гвардиола.

Добавим, что ответный поединок между "Манчестер Сити" и "ПСЖ" пройдет 4 мая.