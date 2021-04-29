Никита Мазепин: Пока не очень понимаю, как сделать нашу машину быстрее

Уже завтра в португальской Алгарве начнется программа третьего этапа чемпионата "Формулы-1". В преддверии гоночного уик-энда на вопросы журналистов ответил российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин. Напомним, дебют в "королевских гонках" получился у россиянина не слишком удачным. На стартовом Гран-при Бахрейна Мазепин выбыл уже на первом круге, а в итальянской Имоле Никита прошел всю дистанцию, но финишировал последним.

Как вы относитесь к формату спринтов, которые "Формула-1" хочет опробовать на гоночных уик-эндах?

Никита Мазепин: Лично я приветствую то, что "Формула-1" очень открыто подходит к вопросам изменения формата уик-энда и прислушивается к мнению зрителей. Сам слышал достаточно много предложений об изменений уик-энда. Правда, пока сам провел только два уик-энда и не могу сказать, что мне это надоело. Лично я готов выступать в любом формате.

Какие проблемы возникли у вас во время предыдущей гонки и почему вы так много уступали напарнику Мику Шумахеру?

Никита Мазепин: На самом деле все предельно просто. После рестарта у нас было полкруга, чтобы разогреть резину и, когда машина безопасности уйдет в боксы, начать ехать в полную силу. Я не учел то количество прогрева, которое потребовалось на новых шинах по сравнению с теми, на которых я ехал до этого. И, когда нужно было поехать в полную силу, у меня не было температуры, чтобы уверенно держать машину на трассе. В начале гонки, первые семь-восемь кругов, мне приходилось ехать чуть медленнее. Из-за того, что я был в процессе прогрева, я начал получать синие флаги. Когда стали подъезжать лидеры, мне точно не хотелось бороться на пределе, чтобы потом в последний момент их пропустить. Я понимал, что негатива в этом может быть больше, чем позитива. Поэтому заранее пропускал лидеров. А когда сбрасываешь газ в конце прямой, теряешь две-три секунды. Безусловно, у нас с Миком была дельта: некоторые круги я ехал быстрее, некоторые - он. Но главное отличие было в синих флагах. Кроме того, я въехал в гравий и потерял время сначала из-за этого, а потом еще из-за того, что чистил резину от грязи.

К чему сложнее всего привыкнуть за рулем машины "Формулы-1" после выступлений в "Формуле-2"?

Никита Мазепин: Безусловно, я пока привыкаю. Я привык к чемпионату, который длится либо 10, либо 12 гонок. Тут сезон намного длиннее и есть время, чтобы осознать свои ошибки и начать двигаться вперед в правильном направлении. Главное отличие машины от болидов топовых команды, которое мне пока не позволяет бороться за очки, заключается в том, что машина постоянно меняется в зависимости от температуры трассы и ветра. Такие мелочи играют для нас критическую роль в выборе настроек и баланса. Очень трудно подстроиться под круг, когда не знаешь, как машина будет себя вести.

По вашим радиопереговорам с инженером во время гонок может сложиться впечатление, что у вас не очень хорошие отношения. Можете немного рассказать, что это за человек?

Никита Мазепин: Я работаю с тем персоналом гаража, который раньше сотрудничал с Роменом Грожаном. Его гоночный инженер и его перфоманс-инженер теперь работают со мной. Мой гоночный инженер - англичанин, а я очень много времени провел в Англии, хорошо владею языком, так что рабочие отношения у нас хорошие. Мне порой еще нужно привыкнуть к тому, что когда ты занимаешься своей работой и находишься в стрессовой ситуации, миллионы людей имеют возможность слушать твои переговоры. Очень часто впечатление о речи, которую вы слышите от человека, не видя его лица, может оказаться ошибочным. Повторюсь, отношения у нас хорошие, мы пока привыкаем друг к другу. Я пытаюсь направить команду, объяснить ей, что мне нужно слышать во время гонок, а какую информацию я готов узнать после. Уверен, что в ближайшие несколько гонок мы окончательно привыкнем друг к другу.

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер сказал, что ему приходится выбирать слова, когда он общается с вами и с вашим напарником. А еще он сказал, что видит у вас прогресс. Вы сами его видите?

Никита Мазепин: Не слышал, что он сказал. Все-таки я с ним общаюсь лично, а не читаю его в новостях. После Гран-при Бахрейна уверенность на максимальном уровне. Что касается прогресса, когда начинаешь карьеру в "Формуле-1", это очень серьезная ступень, откуда бы ты ни пришел. Прогресс будет всегда. На данный момент, прогресс особенно заметен в стабильности кругов, которые я проезжаю и в стабильности обратной связи, которую я даю команде.

Расскажите, как проходят брифинги пилотов перед гонками "Формулы-1", это ведь довольно закрытое мероприятие…

Никита Мазепин: Как вызнаете, из-за ковида мы не можем собираться вживую. Последние брифинги проводились в формате виртуальной связи. Что касается информации, брифинги проводятся более расслабленно и длятся короче, чем в других сериях. Многие гонщики выступают по 15 лет, и слушают одну и ту же информацию о трассах. Знаете, когда ты переходишь из младшего класса в старший, то и информация, которую дает тебе учитель, меняется.

Мик Шумахер сказал, что он представляет едущие впереди вас "Уильямсы" лидерами гонки, чтобы найти хоть какую-то мотивацию. Как находите мотивацию вы?

Никита Мазепин: У меня пока не возникало проблем с мотивацией по ходу гонки. Я проехал полностью лишь одну гонку в "Формуле-1" и для меня та атмосфера, в которой я прохожу все круги, еще очень новая. Так что мотивацию терять пока не собираюсь. Как вы сказали, Мик пытается представить других гонщиков лидерами, но это довольно распространенная тактика, чтобы поддерживать мотивацию и продолжать атаковать на том же уровне, как если бы ты боролся за победу.

Вы сказали о прогрессе, которого достигли. А в чем, по вашему мнению, вам нужно прибавлять, в первую очередь?

Никита Мазепин: Я пока на данный момент не совсем точно понимаю, как сделать эту машину быстрее. Периодически мне требуется слишком много времени, чтобы подстроиться под трассу и погодные условия на этой машине. В других сериях, к которым я привык, я был способен сделать это намного быстрее.

Похоже, что вы в первом сегменте квалификаций стараетесь делать по три попытки и из-за этого оказываетесь в пробке, что приводит к скандальным ситуациям. Можно как-то этого избежать?

Никита Мазепин: Когда вы пытаетесь проехать на одну попытку больше, чем остальные, то оказываетесь еще больше ограничены количеством времени и кругов. Что касается причин тех экстремальных ситуаций, которые вы видели, на наших сессиях были красные флаги, что еще укорачивало время наших сессий. И тогда становится совсем тяжко. Надеюсь, уже в этот уик-энд мы увидим чистую квалификацию и чистые три наших попытки.

Сколько вы себе отводите гонок на то, чтобы научиться выжимать из вашей нынешней машины максимум?

Никита Мазепин: Что делать, если ты сказал, что это пять гонок, а тебе потребовалось шесть? Что тогда: выброситься из окна? Мы с командой очень реалистично смотрим на вещи, исходя из тех возможностей, которые у нас намечены на этот сезон. По телеметрии мы видим больше, чем кто-либо, и понимаем, когда кто-то выполняет хорошую работу, а кто-то - плохую. Не нужно забывать, что если вы выступаете на одной трассе, к прогрессу можно прийти довольно быстро. В ближайшее время я буду выступать на трассах, на которых я никогда не был. Там потребуется еще больше времени. Поэтому это бесконечный процесс. Мне бы лично хотелось, чтобы все ошибки состоялись уже в этом сезоне, а не в следующем.