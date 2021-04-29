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29.04.2021 15:56
Рубрика: Спорт

Пять игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею

Текст: Максим Домчев
После завершения финальной серии Кубка Гагарина, завершившейся победой омского "Авангарда", в состав сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира вызваны сразу пять хоккеистов из ЦСКА. Представителей омского клуба в составе не будет.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Штаб сборной России вызвал в расположение национальной команды игроков ЦСКА - Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Павла Карнаухова. Форварды присоединятся к сборной 3 мая", - говорится в сообщении в Twitter ФХР.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Что происходило в чемпионской раздевалке "Авангарда"

Единственный кандидат из омского "Авангарда" - защитник Дамир Шарипзянов, ставший одним из героев финальной серии Кубка Гагарина, не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

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