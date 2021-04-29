Пять игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею

"Штаб сборной России вызвал в расположение национальной команды игроков ЦСКА - Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Павла Карнаухова. Форварды присоединятся к сборной 3 мая", - говорится в сообщении в Twitter ФХР.

Единственный кандидат из омского "Авангарда" - защитник Дамир Шарипзянов, ставший одним из героев финальной серии Кубка Гагарина, не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.