Илья Ковальчук: Боб Хартли заслужил поставить жирную точку

После победы в Кубке Гагарина главный тренер "Авангарда" Боб Хартли, капитан команды Илья Ковальчук, а также председатель совета директоров клуба Александр Крылов прокомментировали игру.

"Слушайте сюда. Все члены персонала, тренерского штаба - вы провели невероятный сезон", - начал Боб Хартли. Но Ковальчук тут же перехватил слово для "маленького алаверды".

"Я думаю, что за этот сезон у нас сложилась не просто семья, а суперблизкая семья. Не зря мы собирались после каждого раунда с детьми, с женами и это нас толкало вперед. В нас мало, кто верил, но все, кто здесь находится, нас поддерживали. Братцы, я думаю все согласятся, есть один человек, который взял один выходной. У него есть штаб, он их всех замучил. И он заслужил поставить жирную точку. Уже третий год он делает из вас хоккеистов, из меня - полгода. Он помогает молодым игрокам и всем сердцем хотел, чтобы мы выиграли", - сказал хоккеист после чего, Хартли тут же оказался на руках своих подопечных, которые начали его качать.

"Омск уже очень давно ждал этой победы. Настолько давно, что уже многие даже не верили. Была какая-то карма и мы ее сняли, понимаете? Все вместе ее сняли! Это реально была киношная история. Я надеюсь, что когда-нибудь вот по этому сценарию снимут фантастический фильм, как мы шли к этому Кубку. Омск - это для тебя", - добавил Александр Крылов.