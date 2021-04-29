Когда у игроков "Авангарда" спрашивали, как им все-таки удалось справиться с армейцами, все отвечали почти одно и то же: за счет характера, сплоченности. Добавлю от себя: Омск выиграл еще и потому, что был, если можно так сказать, более человечным. ЦСКА приучил нас к тому, что это мощный, практически неуязвимый механизм, такой же непроницаемый, как его главный механик - Игорь Никитин. Игроки - роботы, для которых нет выше ценности, чем игровое задание. "ЦСКА - просто невероятная машина. У них четыре мощных тройки, шесть чумовых защитников, они наседают на тебя и наседают. Тебе просто нужно продолжать бороться", - описывал соперника после финала главный тренер "ястребов" Боб Хартли.

"Авангард" показал, что в хоккее все еще побеждают люди, а не схемы, какими бы эффективными они ни были. Чемпионство омичей насквозь пронизано человеческими историями. Вот автор победной шайбы в шестом матче и самый ценный игрок плей-офф Сергей Толчинский. А ведь в "Авангард" он перешел перед сезоном 2020/2021 именно из армейского клуба, где своего воспитанника недооценили. "Я хотел выиграть в финале именно у ЦСКА", - скажет потом хоккеист.

Или, к примеру, словацкий голкипер Шимон Грубец, без спасений которого триумф Омска не состоялся бы. Еще осенью он выступал за китайский "Куньлунь", не самый сильный клуб КХЛ, а теперь с широченной улыбкой раскланивался перед омскими фанатами: "Это сказка. Из "Куньлуня" подняться на вершину… Я могу только благодарить Бога за такое чудо".

Есть еще капитан Алексей Емелин, который пропустил почти всю полуфинальную серию и весь финал, потому что сражался в это время за свое здоровье в больнице. Но его трудности, кажется, только сплотили команду. И конечно, второй капитан "Авангарда" Илья Ковальчук. Конечно, возраст и не та скорость. Но в клуб его брали не только для подвигов на льду. "Он держал раздевалку, - поведал Хартли. - Много раз я ему говорил: я беру на себя то, что за пределами раздевалки, а ты отвечаешь за то, что внутри. Я знал, на что он способен".

Пока хоккеисты "Авангарда" праздновали триумф, журналисты выпытывали у президента КХЛ Алексея Морозова: мол, за главный трофей бились те же команды, что и в прошлом финале-2019, не стагнация ли? Алексей Алексеевич справедливо подчеркивал, что побеждают самые стабильные. И в этом пример для остальных клубов КХЛ. Если "Салават Юлаев" или магнитогорский "Металлург" и уступают омичам по финансовым возможностям, то несущественно. Но что сделало руководство "Авангарда" после поражения 0-4 в финале трехлетней давности? Доверилось тренерскому штабу Хартли, скрупулезно подбирая чемпионский состав.

"Мы выросли как семья. Много лет назад мои родители втолковывали мне одну вещь: окружай себя хорошими людьми, и они сделают тебя успешным. Вот и вся история", - скажет потом канадский специалист, который вслед за Майком Кинэном стал вторым тренером, выигравшим Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. А ведь, пожалуй, не было в лиге тренера, которого критиковали бы столь яростно, как Хартли.

Боб Хартли: Много лет назад родители втолковывали мне: окружай себя хорошими людьми, и они сделают тебя успешным. Вот и вся история

Наконец, символично, что трофей завоевал в некотором смысле самый многострадальный клуб лиги. Что может быть хуже, чем проводить домашние матчи вдали от дома? Да, на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе "Авангарду" удалось создать по-настоящему семейную атмосферу, но это все-таки не Омск. Оказавшись в таком положении, для "ястребов" важно было остаться для своего города своими. И клубу это удалось. Пригласив Ковальчука, Толчинского других звезд, "Авангард" не забыл про воспитанников. Их в основном составе пока не 13, на которые нацеливается руководство клуба, но то, что Арсений Грицюк, Егор Чинахов, Семен Чистяков свой первый трофей в жизни завоевали в родной команде, дорогого стоит.

Ждали не зря!

В четверг вечером у строящегося спортивного комплекса "Арена-Омск" собрались тысячи болельщиков. Город ликовал! Повсюду сигналили автомобили и гремели фейерверки. Так в Омске встречали хоккейную команду "Авангард", впервые в истории выигравшую Кубок Гагарина.

Сошедших с трапа самолета "ястребов" с заветным трофеем приветствуют как настоящих героев. Эту победу жители Омской области ждали 17 лет. Последние годы для омских болельщиков выдались непростыми. Родной город любит свою команду. Однако вот уже третий год подряд "Авангард" вынужден тренироваться и играть в подмосковной Балашихе. В 2018 году "Арена Омск" дала трещину, и хоккеисты остались безо льда. Комплекс пришлось полностью снести, а новый пока строится.

Все это время омичи поддерживали команду как могли. Самые преданные болельщики ездили на матчи и тренировки в Балашиху и другие города. И вот свершилось! "Авангард" выиграл шестой матч финальной серии против ЦСКА со счетом 1:0. В год 70-летия "Авангарда" Кубок Гагарина приехал в Омск.

- Мой супруг, взрослый солидный человек, расплакался от радости у экрана телевизора как мальчишка, а потом вместе с соседями запускал петарды во дворе дома, - рассказывает омичка Римма Кононова.

Долгожданная победа объединила весь город. Сразу после того, как прозвучала финальная сирена, омичи высыпали на улицу. Пешеходы скандировали "Авангард-чемпион" и братались с водителями проезжающих мимо машин. Кто-то пускался в пляс, кто-то размахивал фирменными шарфами с "ястребами" и пел песни, кто-то открывал шампанское. Спортбары и кафе распахивали двери и включали музыку. На Любинском проспекте начались настоящие народные гуляния. Казалось, в эту ночь не спал весь Омск.

Местные власти сообщили, что принято решение назвать в честь "Авангарда" одну из омских улиц.

- Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал! - сообщил губернатор Омской области Александр Бурков на своей странице в Instagram.

Омичи, в свою очередь, уже предлагают назвать в честь любимого "Авангарда" целую площадь - возле нового ледового дворца либо у СКК имени Блинова. И с нетерпением ждут, когда команда победителей вернется в родной город насовсем. Они это заслужили.

Подготовила Наталья Граф, "Российская газета", Омск