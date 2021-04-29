Появилось видео из победной раздевалки "Авангарда"

Омский "Авангард" бурно отпраздновал победу в Кубке Гагарина в своей раздевалке. Победу вместе с игроками, тренерами и персоналом клуба разделили и их семьи.

Вместе со многими игроками были их жены и дети. С речью к команде обратился главный тренер команды Боб Хартли, отметивший, что эта победа всей семьи, которой стал "Авангард".

Поздравил партнеров Илья Ковальчук, для которого этот Кубок Гагарина стал третьим в карьере. Произнес речь и председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

Конечно, не обошлось без традиционного чемпионского шампанского.

Напомним, в среду омский "Авангард" впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, одолев в шестом матче финальной серии московский ЦСКА 1:0.