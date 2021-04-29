РФС исключил арбитра Вилкова из списка судей без права восстановления

Российский футбольный союз принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров нынешнего сезона без права восстановления. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Причина такого решения - многочисленные ошибки, допущенные Вилковым на матчах РПЛ.

"Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21. Он отстранен от судейства без права восстановления, мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской премьер-лиги", - цитирует Хачатурянца ТАСС.

Глава судейского комитета добавил, что совместно с клубами РПЛ будет создана рабочая группа, которая будет работать над улучшением ситуации. Также от клубов должны поступить предложения по дальнейшим шагам по реализации судейской реформы.

41-летний Вилков в матче 26-го тура "Локомотив" - "Ростов" ошибочно удалил игрока гостей и назначил в их ворота пенальти. В нынешнем сезоне он уже был отстранен от работы осенью.