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29.04.2021 15:48
Рубрика: Спорт

РФС исключил арбитра Вилкова из списка судей без права восстановления

Текст: Максим Домчев
Российский футбольный союз принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров нынешнего сезона без права восстановления. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Причина такого решения - многочисленные ошибки, допущенные Вилковым на матчах РПЛ.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
"Спартак", ЦСКА, "Ростов" и "Рубин" поддержали главу судейского комитета РФС

"Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21. Он отстранен от судейства без права восстановления, мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской премьер-лиги", - цитирует Хачатурянца ТАСС.

Глава судейского комитета добавил, что совместно с клубами РПЛ будет создана рабочая группа, которая будет работать над улучшением ситуации. Также от клубов должны поступить предложения по дальнейшим шагам по реализации судейской реформы.

41-летний Вилков в матче 26-го тура "Локомотив" - "Ростов" ошибочно удалил игрока гостей и назначил в их ворота пенальти. В нынешнем сезоне он уже был отстранен от работы осенью.

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