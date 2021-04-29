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29.04.2021 16:16
Рубрика: Спорт

Сборная России узнала соперников по группе на Евробаскете-2022

Текст: Максим Домчев
В Берлине состоялась жеребьевка мужского чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Грузии, Италии, Чехии и Германии. Турнир должен был состояться нынешним летом, но из-за переноса Олимпиады в Токио его сдвинули на год.

Из-за особенностей жеребьевки заранее было известно, что российская команда окажется в одной группе с командой Грузии. Также досрочно вторым соперником стала команда Турции, которую грузинская сторона выбрала в качестве партнера. Подобная практика началась с 2015 года, когда турнир впервые прошел в четырех странах.

Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Партнером сборной Германии на Евро стала команда Литвы, Италия выбрала Эстонию, а Чехия - Польшу.

Таким образом оставалось узнать только трех соперников. Из первой корзины, где были собраны четыре сильнейшие сборные, в соперники россиянам досталась команда Испании. Также в группе А выступят сборные Бельгии и Болгарии.

По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала. Все игры плей-офф пройдут в Берлине.

Полный список групп

A, Тбилиси: Испания, Россия, Турция, Грузия, Бельгия, Болгария;

B, Кельн: Франция, Литва, Германия, Словения, Венгрия, Босния и Герцеговина;

C, Милан: Греция, Италия, Украина, Хорватия, Великобритания, Эстония;

D, Прага: Сербия, Чехия, Польша, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

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