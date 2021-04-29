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29.04.2021 20:59
Рубрика: Спорт

Сергей Шойгу вручил премии армейцам 2021 года

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг, 29 апреля, когда ЦСКА исполнилось 98 лет, министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды лауреатам премии "Армеец года-2021".

Их по результатам онлайн-голосования на официальной странице Центрального спортивного клуба армии определили в 10 номинациях. Так были выбраны лучший действующий спортсмен по олимпийским видам спорта, лучшая действующая спортсменка по олимпийским видам спорта, лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта, лучшая спортсменка по неолимпийским видам спорта". А также тренер года, детский тренер года, восходящая звезда среди девушек, восходящая звезда среди юношей, спортивная династия и лучшая команда года. В трех специальных номинациях - "Спортивный подвиг", "Хранитель традиций" и "За преданность Клубу" - лауреатов определили члены специальной спортивной комиссии.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Среди победителей оказалось много известных на всю планету российских спортсменов. Так, премии в номинации "Спортивная династия" удостоились трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту, четырехкратный чемпион Европы майор Альберт Демченко и его дочь - Заслуженный мастер спорта России по санному спорту, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, победитель и призер этапов Кубка мира Виктория Демченко.

В номинациях лучшие действующие спортсмен и спортсменка по олимпийским видам спорта победителями были признаны двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо, серебряный призер Универсиады Мадина Таймазова, чемпион мира по скалолазанию в категории боулдеринг, чемпион Европы, бронзовый призер Всемирных игр в боулдеринге Алексей Рубцов.

Официальным Хранителем традиций в год 98-летия ЦСКА стал участник Великой Отечественной войны, начальник армейского спортивного клуба в 1976 - 1982 годах, почетный член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА полковник Иван Кириллович Покусаев.

Фото: euroleague.ne
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Церемонию их награждения Сергей Шойгу начал с поздравления представителей Центрального спортивного клуба армии. Он отметил, что ЦСКА продолжает одерживает многочисленные победы. Министр также напомнил, что премия "Армеец года" должна была вручаться и в 2020-м, когда юбилей был у Московской "Олимпиады-80". Однако ту церемонию отменили из-за пандемии коронавируса.

Шойгу обратился со словами благодарности к присутствующим ветеранам ЦСКА, которые заработали золото на Олимпиаде. "Спасибо вам за тот праздник и за все то, что вы сделали тогда, за ваши победы. Еще раз поздравляю с днем рождения ЦСКА и юбилеем тех самых игр. Так и хочется сказать: если надо, повторим", - сказал министр обороны.

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