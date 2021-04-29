Шимон Грубец: Со дна я поднялся на вершину - это сказка

Шимон, вы же еще осенью играли за "Куньлунь", а теперь такое!
Шимон Грубец: Это сказка. Из клуба с самого дна подняться на вершину. Я могу только благодарить Бога за такое чудо. Это мечта!
В "Авангард" тоже мало, кто верил…
Шимон Грубец: Я люблю, когда в тебя никто не верит, а потом ты всем доказываешь обратное. Это даже легче. Потому что, если ты ЦСКА, ты должен побеждать. Просто потому что ты ЦСКА. А нам оставалось только удивлять. Но мы знали, что у нас есть для этого силы. У нас отличные форварды, прекрасная защита, у нас есть система. Мы верили, что сможем выиграть, но не говорили громких слов, концентрировались на себе, чтобы быть готовыми к одной игре за другой.
Какой момент дался команде тяжелее всего в финальной серии?
Шимон Грубец: Последняя игра - всегда самый сложный момент. И вот эти минуты, когда мы в конце третьего периода играли втроем против пятерых. Парни сделали несколько потрясающих блоков. Но наши ребята весь сезон ловили на себя броски. Невероятная работа.
Можете описать роль в успехе команды Ильи Ковальчука?
Шимон Грубец: Когда мы его подписали, я сказал себе: очень хорошо. Ковальчук - это победитель. С его приходом мы будем сражаться за чемпионство. Он очень хороший партнер по команде. Когда он говорит в раздевалке, все слушают. Потрясающий игрок и потрясающий человек.