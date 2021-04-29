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Рубрика: Спорт

Шимон Грубец: Со дна я поднялся на вершину - это сказка

Текст: Илья Соболев
У одного из главных героев плей-офф КХЛ 2021 в составе "Авангарда", словацкого вратаря Шимона Грубеца сезон сложился по нелинейной траектории. Ведь еще в ноябре он играл за китайский "Куньлунь", который стал предпоследней командой регулярного чемпионата. А теперь, не в последнюю очередь, его усилиями "Авангард" - обладатель Кубка Гагарина. Никто бы не удивился, если бы титул самого ценного игрока плей-офф достался именно Грубецу.
Вратарь "Авангарда" Шимон Грубец в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами "Авангард" (Омск) и ЦСКА (Москва). Фото: Станислав Красильников/ТАСС Вратарь "Авангарда" Шимон Грубец в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами "Авангард" (Омск) и ЦСКА (Москва). Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Вратарь "Авангарда" Шимон Грубец в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами "Авангард" (Омск) и ЦСКА (Москва). Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Шимон, вы же еще осенью играли за "Куньлунь", а теперь такое!

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Шимон Грубец: Это сказка. Из клуба с самого дна подняться на вершину. Я могу только благодарить Бога за такое чудо. Это мечта!

В "Авангард" тоже мало, кто верил…

Шимон Грубец: Я люблю, когда в тебя никто не верит, а потом ты всем доказываешь обратное. Это даже легче. Потому что, если ты ЦСКА, ты должен побеждать. Просто потому что ты ЦСКА. А нам оставалось только удивлять. Но мы знали, что у нас есть для этого силы. У нас отличные форварды, прекрасная защита, у нас есть система. Мы верили, что сможем выиграть, но не говорили громких слов, концентрировались на себе, чтобы быть готовыми к одной игре за другой.

Какой момент дался команде тяжелее всего в финальной серии?

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Шимон Грубец: Последняя игра - всегда самый сложный момент. И вот эти минуты, когда мы в конце третьего периода играли втроем против пятерых. Парни сделали несколько потрясающих блоков. Но наши ребята весь сезон ловили на себя броски. Невероятная работа.

Можете описать роль в успехе команды Ильи Ковальчука?

Шимон Грубец: Когда мы его подписали, я сказал себе: очень хорошо. Ковальчук - это победитель. С его приходом мы будем сражаться за чемпионство. Он очень хороший партнер по команде. Когда он говорит в раздевалке, все слушают. Потрясающий игрок и потрясающий человек.

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