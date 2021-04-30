"Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Квартальновым

Казанский "Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение подписано по схеме "1+1" - до конца сезона 2022/23 в случае успешного выступления команды.

Квартальнов возглавляет клуб два сезона. В чемпионате 2019/20 казанцы завоевали серебряные медали, а в минувшем - бронзовые.

Как заявил генеральный директор клуба Рафик Якубов, руководство "Ак Барса" удовлетворено подходом Дмитрия Квартальнова к работе. "Спортивные результаты в последние два сезона подтверждают высокий уровень специалиста, и мы хотим вместе добиться главного результата", - сказал Якубов.