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30.04.2021 15:48
Рубрика: Спорт

"Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Квартальновым

Текст: Максим Домчев

Казанский "Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение подписано по схеме "1+1" - до конца сезона 2022/23 в случае успешного выступления команды.

Фото: youtube.com
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Квартальнов возглавляет клуб два сезона. В чемпионате 2019/20 казанцы завоевали серебряные медали, а в минувшем - бронзовые.

Как заявил генеральный директор клуба Рафик Якубов, руководство "Ак Барса" удовлетворено подходом Дмитрия Квартальнова к работе. "Спортивные результаты в последние два сезона подтверждают высокий уровень специалиста, и мы хотим вместе добиться главного результата", - сказал Якубов.

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