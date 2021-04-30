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30.04.2021 00:28
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" забил 6 мячей в ворота "Ромы" в полуфинале Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги Европы - 6:2. В другой паре "Вильярреал" дома обыграл "Арсенал" - 2:1.
Фото: EPA-EFE/PETER POWELL Фото: EPA-EFE/PETER POWELL
Фото: EPA-EFE/PETER POWELL

В четверг сыграны первые матчи полуфинала Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" принимал итальянскую "Рому". В дебюте встречи хозяева открыли счет после удара Бруну Фернандеша. Гости сумели переломить ход встречи и ответили двумя голами. Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти, а затем отличился Эдин Джеко. При этом уже в первом тайме у гостей произошло три вынужденные замены, в том числе и вратаря.

Фото: РИА Новости
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В перерыве хозяева сделали правильные выводы и быстро отыгрались стараниями Эдинсона Кавани. На 64-й минуте уругваец оформил дубль. Дальше оборона гостей буквально развалилась и позволила хозяевам отличиться еще трижды. Голы на счету Фернандеша, Поля Погба и Мэйсона Гринвуда. 6:2, 6 мая через неделю римлянам дома предстоит сотворить что-то необычное для того, чтобы выйти в финал.

В другом матче "Вильярреал" дома принимал "Арсенал". В первом тайме в воротах гостей побывало два мяча - отличились Мануэль Тригерос и Рауль Альбиоль.

В начале второго тайма лондонцы остались в меньшинстве после удаления Дани Себальоса. Но это не помешало им отыграть один мяч. Николас Пепе реализовал пенальти. Ответный матч пройдет через неделю в Лондоне.

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