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Рубрика: Спорт

УНИКС не смог выиграть баскетбольный Еврокубок

Текст: Максим Домчев
Баскетболисты казанского УНИКСа уступили в финальной серии Еврокубка французскому "Монако".

В первом поединке "Монако" выиграл на своей площадке со счетом 89:87. Серия переехала в Казань, где в пятницу казанцы должны были побеждать, чтобы сохранить шансы на заветный титул.

Фото: euroleague.ne
Баскетболисты ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги

В первой четверти небольшое игровое преимущество было у казанцев. Они повели в счете 26:24. Однако на большой перерыв в статусе лидера ушел уже "Монако" - 48:47. Упорная борьба продолжалась и во второй половине встречи. Хозяева выходили вперед, но создать солидное преимущество в счете им не удавалось.

А с нервной концовкой лучше снова справились гости - 86:83. Самым результативным в составе гостей стал Роб Грей, набравший 25 очков. В составе УНИКСа дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на счету Джона Брауна.

"Монако" выиграл Суперкубок, а обе команды в следующем сезоне сыграют в Евролиге.

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