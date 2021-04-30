УНИКС не смог выиграть баскетбольный Еврокубок

Баскетболисты казанского УНИКСа уступили в финальной серии Еврокубка французскому "Монако".

В первом поединке "Монако" выиграл на своей площадке со счетом 89:87. Серия переехала в Казань, где в пятницу казанцы должны были побеждать, чтобы сохранить шансы на заветный титул.

В первой четверти небольшое игровое преимущество было у казанцев. Они повели в счете 26:24. Однако на большой перерыв в статусе лидера ушел уже "Монако" - 48:47. Упорная борьба продолжалась и во второй половине встречи. Хозяева выходили вперед, но создать солидное преимущество в счете им не удавалось.

А с нервной концовкой лучше снова справились гости - 86:83. Самым результативным в составе гостей стал Роб Грей, набравший 25 очков. В составе УНИКСа дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на счету Джона Брауна.

"Монако" выиграл Суперкубок, а обе команды в следующем сезоне сыграют в Евролиге.