Ковальчук покинул "Авангард" и намерен вернуться в НХЛ

В нынешнем чемпионате КХЛ Ковальчук принял участие в 40 матчах и отметился девятью голами, а также 17-ю голевыми передачами. После болезни Алексея Емелина, который был капитаном омичей, это звание было доверено именно Ковальчуку.

Как рассказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков, Ковальчук намерен продолжить карьеру в НХЛ.

"Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для "Авангарда", вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина" - сказал он.