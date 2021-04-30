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30.04.2021 16:34
Рубрика: Спорт

Ковальчук покинул "Авангард" и намерен вернуться в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Нападающий Илья Ковальчук покидает омский "Авангард", в составе которого завоевал Кубок Гагарина. Об этом сообщает сайт омского клуба.

В нынешнем чемпионате КХЛ Ковальчук принял участие в 40 матчах и отметился девятью голами, а также 17-ю голевыми передачами. После болезни Алексея Емелина, который был капитаном омичей, это звание было доверено именно Ковальчуку.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Как "Авангард" впервые в истории завоевал Кубок Гагарина

Как рассказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков, Ковальчук намерен продолжить карьеру в НХЛ.

"Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для "Авангарда", вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина" - сказал он.

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