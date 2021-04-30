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30.04.2021 21:58
Рубрика: Спорт

Толчинский извинился за нецензурные слова в адрес ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский принес извинения ЦСКА за несдержанность после победы над армейцами в Кубке Гагарина.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Сергей Толчинский: Была цель выиграть в финале именно у ЦСКА

После шестого матча, в котором гол Толчинского принес "Авангарду" Кубок Гагарина, хоккеист омичей, ранее игравший в ЦСКА, позволил себе некорректные высказывания в адрес бывшего клуба, подкрепленные нецензурной бранью.

В пятницу Толчинский принес свои извинения армейскому клубу и его болельщикам. Он отметил, что его слова не имели своей целью кого-то оскорбить и были лишь проявлением эмоций. Ставший самым ценным игроком плей-офф Толчинский отметил, что не имел права вести себя подобным образом и попросил прощения у всех, кого эти высказывания могли обидеть.

"ЦСКА дал мне дорогу в большой хоккей. В этом клубе прошла большая часть моей хоккейной жизни, и с ним связано огромное множество близких и родных для меня людей. Поэтому к ЦСКА, к болельщикам ЦСКА у меня только уважение и, конечно, благодарность за всё то, что клуб сделал для меня", - написал Толчинский в Instagram.

"Авангард" впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, переиграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4-2.

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