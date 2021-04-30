Чернышенко: Санкт-Петербург станет одной из столиц Евро-2020

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание координационного совета по подготовке к проведению в РФ матчей чемпионата Европы по футболу летом нынешнего года.

Евро-2020, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, пройдет в 11 городах (Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилья) с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В совещании приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, руководители Роспотребнадзора, Минфина, Минэнерго, Минобрнауки, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и генеральный директор АНО "УЕФА Евро 2020" Алексей Сорокин.

"Санкт-Петербург станет одной из столиц чемпионата Европы по футболу. Он наравне с Лондоном примет семь матчей, первый - между Россией и Бельгией - пройдет уже 12 июня. Нам необходимо оперативно скоординироваться и провести турнир на высшем уровне. Это самое большое мероприятие после чемпионата мира по футболу 2018 года в нашей стране. Все билеты уже проданы. На данный момент предложена заполняемость стадиона до 50% зрителей. Считаю необходимым продумать, как увеличить количество зрителей, обеспечив при этом все необходимые меры безопасности", - сказал Дмитрий Чернышенко.

На сегодняшний день сформирован резерв из 2 300 волонтеров, которые готовы принять участие в турнире. 22 апреля стартовало их обучение. В 23 субъектах страны должны организовать фан-зоны, а правительство северной столицы - обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте обладателям билетов на матчи.

Вице-премьер отметил, что после решения УЕФА предоставить городу на Неве три дополнительных матча нужно обеспечить предоставление командам-участникам дополнительно двух тренировочных площадок, привести их в соответствие с требованиями УЕФА. А на основном стадионе организовать особый контроль подготовки и эксплуатацию футбольного поля, создать комплекс мер по восстановлению или замене его покрытия.